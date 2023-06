Atlético-GO busca o empate contra o lanterna ABC aos 58 minutos do segundo tempo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 21:32 Compartilhe

Após um primeiro tempo morno, a emoção no duelo entre ABC e Atlético-GO ficou reservado para a reta final. O goleiro goiano Diego Loureiro acabou expulso após cometer pênalti, convertido por Thonny Anderson, atacante do ABC. Já nos acréscimos, David Braga aproveitou a falha de Simão e decretou o empate por 1 a 1 no Frasqueirão, em Natal (RN). Em duelo válido pela 14ª rodada da Série B do Campeonato do Brasileiro.

Com o empate sofrido nos acréscimos, o ABC segue na lanterna, com sete pontos e com apenas uma vitória na competição. Já o Atlético-GO segue oscilando, ocupando a nona colocação, com 21 pontos.

Em situações opostas na tabela, ABC e Atlético-GO entraram com o freio de mão puxado no Frasqueirão. Se estudando até demais, as duas equipes pouco produziram na primeira etapa. Os donos da casa até tentaram propor o jogo. Com mais posse, rondou bastante a área visitante, mas só conseguiu chegar próximo de marcar em um chute de longa distância de Wallace, defendido por Diego Loureiro.

Conservador fora de casa, o Atlético-GO pouco agrediu e não soube aproveitar os espaços da pior defesa do campeonato até então. A única chance goiana foi na bola parada, em cobrança de falta de Renato Alves, que passou próximo ao travessão, já aos 45 minutos de jogo. Sem emoção, o resultado do primeiro tempo não poderia ser diferente do que um 0 a 0, morno no Frasqueirão.

O ABC voltou com ‘mais fome’ para a segunda etapa. Na primeira jogada construída, Felipe Garcia desperdiçou, chutando para fora. Apesar de mais movimentado, o duelo seguiu morno. Contente com o empate, o goleiro Diego Loureiro levou cartão amarelo por retardar a partida. O cartão bobo custou caro. Após cobrança de escanteio, o goleiro saiu mal e acabou acertando um soco em Thonny Anderson. Depois do VAR, o juiz assinalou pênalti e advertiu o goleiro com o segundo amarelo, sendo assim expulso. O próprio Thonny Anderson cobrou e abriu o placar, aos 35 minutos.

Mesmo com um jogador a menos, o Atlético-GO se lançou ao ataque. Com mais qualidade, pressionava os donos da casa. David Braga saiu cara a cara com o goleiro, mas foi bloqueado na hora da finalização. Generoso, o juiz deu 13 minutos de acréscimos, que foram de pressão do time goiano. Aos 49, Felipe Garcia acertou o cotovelo em Heron. Novamente com o auxílio do VAR, o atacante foi expulso. Com 10 para cada lado, o Atlético-GO foi para o tudo ou nada. Já aos 58 minutos, Kelvin cruzou , o goleiro Simão falhou e a bola sobrou para Ayrton, que cruzou para David Braga empatar.

A dupla volta a campo no sábado, pela 15ª rodada da Série B. Às 16 horas, o Atlético-GO terá o clássico contra o Vila Nova, no Antônio Accioly, em Goiânia. Uma hora mais tarde, às 17 horas, o ABC visita o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

ABC 1 X 1 ATLÉTICO-GO

ABC – Simão; Alemão (Habrão), Afonso, Richardson e Gedeilson; Wellington Reis (Ramon), Wallace e Thonny Anderson (Jean Patrick); Matheus Anjos (Maycon Douglas), Felipe Garcia e Fábio Lima (Lucas Tocantins). Técnico: Allan Aal.

ATLÉTICO-GO – Diego Loureiro; Bruno Tubarão (Emerson Santos), Lucas Gazal, Heron e Jefferson; Renato Alves, Rhaldney (Airton) e Matheus Sales (Ronaldo); Shaylon, Kelvin e Daniel (David Braga). Técnico: Alberto Valentim.

GOLS – Thonny Anderson, aos 35 minutos do 2º tempo (ABC); David Braga, aos 58 minutos do 2º tempo (Atlético-GO).

CARTÕES AMARELOS – Wellington Reis, Alemão e Thonny Anderson (ABC); Rhaldney, Matheus Sales, Diego Loureiro, Shaylon e Renato Alves (Atlético-GO).

CARTÕES VERMELHOS – Diego Loureiro (Atlético-GO); Felipe Garcia (ABC).

ÁRBITRO – Rafael Martins Diniz (DF).

RENDA – R$ 40.700,00.

PÚBLICO – 2.663 total.





LOCAL – Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias