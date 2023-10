Atlético-GO bate Ituano, embala 3ª vitória e encosta no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/10/2023 - 23:51 Compartilhe

O Atlético-GO segue firme e forte na briga pelo G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, em um dos dois jogos que movimentaram a 31ª rodada, o time goiano embalou a terceira vitória seguida ao bater o Ituano, por 1 a 0, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Com o resultado, o Atlético-GO foi aos 53 pontos e subiu para a quinta colocação, ficando empatado na pontuação com o Guarani, que fica na frente no número de vitórias (15 contra 14) e ainda entra em campo neste final de semana. Já o Ituano vive um momento totalmente diferente. Com 34 pontos, o time paulista é 13º colocado e está a quatro da zona de rebaixamento.

O Ituano começou a partida tendo a oportunidade de abrir o placar logo em sua primeira descida ao ataque. Aos cinco minutos, depois de um cruzamento na área, a bola bateu nas mãos do zagueiro Luiz Felipe e o árbitro marcou pênalti após analisar as imagens na cabine do VAR. Mas, Quirino foi para a cobrança e parou em duas defesas seguidas de Ronaldo, que fez um milagre também no rebote.

Aos poucos, o Atlético-GO foi equilibrando o duelo. Tanto que foi o time da casa que tirou o zero do placar. Já nos acréscimos, aos 51 minutos, Bruno Tubarão escapou pela direita e cruzou rasteiro, na medida para Baralhas, que chegou batendo de primeira para o fundo da rede. Por isso, o primeiro tempo terminou com a vitória parcial dos mandantes por 1 a 0.

Na volta do intervalo, a partida seguiu movimentada e aos quatro minutos, o Atlético-GO teve a chance de ampliar. Gustavo Coutinho apareceu na área e bateu cruzado, mas parou em boa defesa de Jefferson Paulino. Aos 28, foi a vez de Luiz Fernando ter sua chance, pegando um rebote de uma falta, de cabeça, mas mandou para fora.

Do outro lado, o Ituano seguiu acreditando até o último lance e fazendo pressão na área adversária. A melhor chance, já nos acréscimos, veio com Claudinho. Ele pegou um rebote após um bate rebate na área e mandou na trave. Mas, mesmo assim, o Atlético-GO venceu por 1 a 0.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado (dia 14), o Ituano recebe o CRB, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), às 17h. Já no dia seguinte, o Atlético-GO visita a Ponte Preta no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 15h45.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 0 ITUANO

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Heron (Lucas Gazal) e Igor Ribeiro; Baralhas, Rhaldney (Dodô) e Shaylon; Luiz Fernando (Renato), Gustavo Coutinho (Matheus Peixoto) e Kelvin (Airton). Técnico: Jair Ventura.

ITUANO – Jefferson Paulino; Pacheco, Rafael Pereira, Claudinho e Mário Sérgio; Vinícius Balieiro (Rafael Carvalheira), Marthã (Matheus Cadorini) e Yann Rolim (Eduardo Person); Wesley (Hélio Borges), Quirino e Felipe Saraiva (Emerson Urso). Técnico: Marcinho Freitas.

GOL – Baralhas, aos 51 minutos, do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Baralhas e Rhaldney (Atlético-GO).

ÁRBITRO – André Luiz Skettino (MG).

RENDA – R$ 102.650,00

PÚBLICO – 11.063 torcedores.

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).





