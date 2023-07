Atlético-GO anuncia saída do técnico Alberto Valentim após empate com o Novorizontino

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2023 - 18:08 Compartilhe

O empate diante do Novorizontino, por 2 a 2, fora de casa, no fim de semana, foi o último ato de Alberto Valentim no comando do Atlético-GO. Mesmo com a equipe reagindo após sair em desvantagem de 2 a 0 em jogo da Série B, o técnico acabou demitido nesta segunda-feira. Ele comandava o clube desde a saída de Mozart Santos, em maio.

O treinador ficou a frente do Atlético-GO por 12 partidas, mas somou apenas três vitórias, além de seis empates e três derrotas. Depois de ter iniciado com dois triunfos, já na disputa da Série B, o novo comandante não manteve o mesmo ritmo, e com a sequência sem somar três pontos acabou perdendo a confiança da diretoria.

“O Atlético Goianiense comunica, neste segunda-feira, que Alberto Valentim não faz mais parte de sua comissão técnica. Estamos em busca de uma filosofia diferente, nosso rendimento técnico tem sido muito abaixo dos objetivos traçados no início da competição”, informou o clube. “Agradecemos pelo caráter e conduta responsável e desejamos sorte em sua carreira.”

Para a sequência da Série B, o Atlético-GO, 11º colocado, com 23 pontos em 16 jogos – o planejamento era retornar a elite já neste temporada -, procura seu terceiro comandante para o torneio nacional.

Como o duelo da 17ª rodada, diante do Sport, acontece apenas na sexta-feira, às 21h30, no Antônio Accioly, a possibilidade é que outro treinador já assuma o cargo. Caso contrário, o auxiliar Anderson Leal está de sobreaviso.

