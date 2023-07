Atlético-GO acerta com o técnico Jair Ventura em busca de reação na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 17:02 Compartilhe

O Atlético-GO tem um novo técnico para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Jair Ventura, de 44 anos, que desembarcou em Goiânia nesta segunda-feira e irá assinar contrato até abril de 2024.

Jair Ventura estava sem clube desde 2022, quando acabou demitido do Goiás ainda durante o Brasileirão. O nome do comandante ganhou força dentro da diretoria, em especial pelo presidente do clube Adson Batista, que vê seu perfil como “experiente e organizado taticamente”.

Filho de Jairzinho, Jair Ventura começou a carreira como auxiliar técnico do Botafogo, onde foi promovido para comandante em 2016. Depois passou por Santos, Corinthians, Sport, Chapecoense e Juventude.

O novo comandante chega com o objetivo de fazer com que o Atlético-GO volte a vencer na Série B para retornar à briga pelo G-4. Atualmente, o time goiano é 11º colocado com 27 pontos e a estreia de Jair Ventura já será contra o Sampaio Corrêa, no próximo sábado, às 18h, no Estádio Antônio Accioly.

