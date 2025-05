Atlético e Fluminense perdem e fecham semana trágica de brasileiros na Sul-Americana

A semana brasileira foi trágica na Sul-Americana, com nenhum time vitorioso. Nesta quinta-feira, Atlético-MG e Fluminense entraram em campo pela quarta rodada e acabaram superados. No Chile, pelo Grupo H, o time mineiro levou a virada por 3 a 2 para o Deportes Iquique, enquanto no Grupo F, o Fluminense perdeu para o San José-BOL, por 1 a 0, na altitude de La Paz.

Além da derrota da dupla, o Cruzeiro acabou sendo eliminado no Grupo E, com duas rodadas de antecedência. Já o Corinthians se complicou na chave C, ao ceder o empate ao América de Cali-COL, ao mesmo tempo que o Vasco foi goleado pelo Puerto Cabello-VEN, por 4 a 1. Em situação mais tranquila, o Grêmio também empatou na rodada, sem gols contra o Atlético Grau-PER.

Com o time reserva, o Fluminense até fez um jogo parelho na primeira etapa e ainda teve um gol anulado de Bernal. As consequências de jogar na altitude veio na segunda etapa, quando o San José subiu o tom e balançou as redes de Vitor Eudes, que vinha sendo o destaque do time brasileiro na partida, com Calero, aos 23 minutos. O Fluminense até tentou uma reação, pressionou na reta final, mas acabou vencido pelo cansaço.

Fora de casa, o Atlético-MG saiu na frente do placar logo cedo, aos 10 minutos, quando Rubens aproveitou a falha da defesa do Iquique para marcar. O empate chileno veio ainda na primeira etapa, com Ramos. Na volta do intervalo, o Atlético-MG pagou caro pela desatenção e levou a virada, com gols de Ramos e Orellana. Bernard até tentou recolocar o time brasileiro de volta na partida, descontando no marcador, mas não conseguiu buscar pelo menos o empate no Chile.

Com o resultado, o Atlético-MG perdeu uma boa oportunidade de se isolar na liderança do Grupo H. O time manteve os 5 pontos e está empatado com o Caracas-VEN, que ainda não jogou na rodada. O Iquique aparece na terceira posição, com quatro pontos, enquanto o Cienciano-PER tem três.

Outro jogo que movimentou a quinta-feira foi pelo Grupo C, que complicou a vida do Corinthians. No estádio Centenário, no Uruguai, o Huracán abriu vantagem na liderança ao vencer por 3 a 1, de virada. Com o placar, os argentinos chegaram a 10 pontos, enquanto o América de Cali-COL é o segundo com seis. O time paulista é o terceiro, com cinco. Já os uruguaios, próximo adversário do Corinthians, ainda não pontuou.