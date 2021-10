Atlético de Madrid x Real Sociedad: onde assistir, horário e escalações da partida de La Liga Em partida de La Liga, Atlético de Madrid busca vitória para empatar em pontos com a Real Sociedad, líder da competição

O Atlético de Madrid recebe, neste domingo, a Real Sociedad no Wanda Metropolitano, em Madrid, pela décima rodada de La Liga. Uma vitória pode colocar os colchoneros empatados na liderança, enquanto a Real Sociedad, primeira colocada, busca aumentar a sua distância.

O Atlético de Madrid está na quinta colocação de La Liga, com 17 pontos somados em oito partidas. Com um jogo a menos que a Real Sociedad, líder, os colchoneros podem empatar com os líderes do campeonato caso vençam neste domingo.

A Real Sociedad ocupa a liderança do Campeonato Espanhol, com 20 pontos somados em nove partidas já disputadas. A equipe visitante deste domingo busca mais uma vitória para manter a sua boa fase e aumentar a distância para os adversários.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO DE MADRID x REAL SOCIEDAD – La Liga

Data e horário: 24/10/2021, às 16h (de Brasília)

Local: Wanda Metropolitano, em Madrid (ESP)

Árbitro: José Luis Munuera Montero

Assistentes: Alejandro José Hernández Hernández e José Enrique Naranjo Pérez

Onde assistir: ESPN Brasil

ATLÉTICO DE MADRID (Treinador: Diego Simeone)

Oblak; Felipe, Giménez e Hermoso; Koke, Trippier, de Paul, Lemar e Carrasco; João Félix e Luis Suárez.

Desfalques: Llorente (lesionado).

REAL SOCIEDAD (Treinador: Imanol Alguacil Barrenetxea)

Remiro; Zaldúa, Elustondo, Le Normand e Gorosabel; Guevara, Mikel Merino e Navarro; Portu, Januzaj e Isak.



Desfalques: Muñoz (suspenso); Oyarzabal, Carlos Fernández, Ander Barrenetxea, Zubimendi, Illarramendi, Guridi e Monreal (lesionados).

