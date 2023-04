Atlético de Madrid vence Valladolid (5-2) e se consolida em terceiro no Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/04/2023 - 19:13 Compartilhe

O Atlético de Madrid venceu, neste domingo, o Valladolid, por 5 a 2, pela 32ª rodada do campeonato espanhol, e continua defendendo com firmeza sua vaga na próxima Liga dos Campeões.

O ‘Atleti’ saiu na frente com gols do argentino Nahuel Molina (19′), do uruguaio José María Giménez (24′) e Álvaro Morata (37′), antes do canadense Cyle Larin de pênalti (41′) e Sergio Escudero (74′) diminuirem a diferença.







Mas um gol contra de Joaquín (86′) e um gol do holandês Memphis Depay (90+3) fecharam o placar final em 5 a 2.

“É uma equipe que joga com paixão e dedicação e, por isso, o jogo foi conforme o esperado”, reconheceu o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, após a partida.

Os ‘rojiblancos’ continuam bem posicionados na terceira posição da tabela sem abrir mão de tentar conquistar a vice-liderança, que no momento pertence ao Real Madrid, dois pontos à frente do Atlético.

Já o Valladolid (15º) se complicou com esse resultado negativo: está apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento.

Na luta para evitar a queda para a segunda divisão, o Espanyol (18º) venceu o Getafe (19º) por 1 a 0 mas ainda não conseguiu deixar a zona da degola enquanto seu adversário deste domingo afundou um pouco mais.

– Villarreal vence, Valencia volta a perder –

Mais cedo o Villarreal (5º) venceu o Celta (13º) por 3 a 1 e consolidou sua posição que dá acesso à Liga Europa.

Dois gols do senegalês Nicolas Jackson (2′ e 12′) colocaram na frente o ‘Submarino Amarelo’, que ampliou por meio de Ramón Terrats em um chute cruzado (70′). O norueguês Jorgen Larsen havia diminuído para o Celta ainda no primeiro tempo (29′).







O Villarreal consolida a sua posição de acesso à Liga Europa, favorecido pela derrota do Betis (6º) no sábado para o líder Barcelona.

O Celta reagiu ao domínio do time da casa nos últimos minutos do primeiro tempo e partiu para o ataque no segundo tempo, mas não conseguiu marcar mais gols.

Em Cádiz, uma cabeçada do argentino Gonzalo Escalante (39′) e um chute na área de Sergi Guardiola (46′) contra o Valencia deram à equipe andaluza três pontos de ouro na luta pela permanência.







A intensidade do Cádiz, empurrado por seus torcedores, acabou prevalecendo sobre um Valencia que reagiu na segunda etapa e diminuiu com um gol de Samuel Lino após uma falha grotesca do goleiro argentino do Jeremías Ledesma (51′).

O Valencia teve sua sequência de duas vitórias consecutivas interrompida e permanece apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento, na primeira posição de permanência.

— Jogos da 32ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:







Osasuna – Real Sociedad 0 – 2

– Sábado:

Elche – Rayo Vallecano 4 – 0

Real Madrid – Almería 4 – 2

Barcelona – Betis 4 – 0

– Domingo:

Cádiz – Valencia 2 – 1

Villarreal – Celta Vigo 3 – 1

Espanyol – Getafe 1 – 0

Valladolid – Atlético de Madrid 2 – 5

– Segunda-feira:

(14h00) Mallorca – Athletic Bilbao





(16h00) Sevilla – Girona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 79 32 25 4 3 59 11 48

2. Real Madrid 68 32 21 5 6 69 30 39

3. Atlético de Madrid 66 32 20 6 6 55 25 30

4. Real Sociedad 58 32 17 7 8 41 29 12

5. Villarreal 53 32 16 5 11 46 33 13

6. Betis 49 32 14 7 11 39 37 2

7. Athletic Bilbao 46 31 13 7 11 42 31 11

8. Osasuna 44 32 12 8 12 29 34 -5

9. Rayo Vallecano 43 32 11 10 11 38 41 -3

10. Girona 41 31 11 8 12 48 45 3

11. Sevilla 41 31 11 8 12 38 45 -7

12. Mallorca 40 31 11 7 13 30 34 -4

13. Celta Vigo 39 32 10 9 13 38 45 -7

14. Cádiz 35 32 8 11 13 25 44 -19

15. Valladolid 35 32 10 5 17 29 55 -26

16. Almería 33 32 9 6 17 40 57 -17

17. Valencia 33 32 9 6 17 35 39 -4

18. Espanyol 31 32 7 10 15 38 53 -15

19. Getafe 31 32 7 10 15 29 42 -13

20. Elche 16 32 3 7 22 24 62 -38

