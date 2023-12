Atlético de Madrid vence Sevilla em jogo adiado do Campeonato Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/12/2023 - 14:51 Para compartilhar:

O Atlético de Madrid irá encerrar o ano de 2023 como terceiro colocado do Campeonato Espanhol, após a vitória deste sábado (23) sobre o Sevilla por 1 a 0, em jogo da 4ª rodada que deveria ter acontecido em setembro.

Na ocasião, a partida foi adiada devido a um alerta meteorológico das autoridades sobre uma tempestade que se aproximava da capital espanhola.

Marcos Llorente fez no primeiro minuto do segundo tempo o único gol do jogo, no qual o Atlético terminou com dez jogadores em campo devido à expulsão do turco Çaglar Söyüncü (72′).

Com 38 pontos, o time ‘colchonero’ alcançou o Barcelona (agora 4º) e supera os catalães no saldo de gols (+17 contra +13).

Ambos estão sete pontos atrás dos líderes do campeonato, Real Madrid (1º) e Girona (2º).

Em uma situação muito mais complicada, o Sevilla (15º) está apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.

— Jogo adiado da 4ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Sábado:

Atlético de Madrid – Sevilla 1 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 45 18 14 3 1 39 11 28

2. Girona 45 18 14 3 1 42 21 21

3. Atlético de Madrid 38 18 12 2 4 36 19 17

4. Barcelona 38 18 11 5 2 34 21 13

5. Athletic Bilbao 35 18 10 5 3 34 19 15

6. Real Sociedad 31 18 8 7 3 29 18 11

7. Betis 28 18 6 10 2 20 18 2





8. Getafe 26 18 6 8 4 24 23 1

9. Las Palmas 25 18 7 4 7 15 15 0

10. Valencia 23 18 6 5 7 19 22 -3

11. Rayo Vallecano 20 18 4 8 6 16 24 -8

12. Osasuna 19 18 5 4 9 21 29 -8

13. Villarreal 19 18 5 4 9 26 35 -9

14. Mallorca 18 18 3 9 6 17 22 -5

15. Sevilla 16 18 3 7 8 23 25 -2

16. Alavés 16 18 4 4 10 14 24 -10

17. Cádiz 15 18 2 9 7 14 24 -10

18. Celta Vigo 13 18 2 7 9 18 28 -10

19. Granada 8 18 1 5 12 20 40 -20





20. Almería 5 18 0 5 13 19 42 -23

bur/dr/cb

