Atlético de Madrid vence PSG (2-1) fora de casa na Champions

Um gol do argentino Ángel Correa nos acréscimos deu a vitória ao Atlético de Madrid sobre o Paris Saint-Germain por 2 a 1 nesta quarta-feira (6), no Parque dos Príncipes, pela 4ª rodada da Liga dos Campeões.

O resultado deixa o PSG em situação complicada na competição. Com 4 pontos, o time ocupa a 25ª colocação na fase de liga, fora da zona de classificação para a fase de mata-mata.

Já o Atlético consegue sua segunda vitória e agora soma 6 pontos, em 23º na tabela.

Correa, que começou a partida no banco de reservas, marcou nos acréscimos (90’+3) após jogada de contra-ataque do time ‘colchonero’. No primeiro tempo, Warren Zaire-Emery abriu o placar para o PSG (14′) e o também argentino Nahuel Molina empatou para o Atlético pouco depois (18′).

