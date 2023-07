Atlético de Madrid vence Manchester City (2-1) em amistoso em Seul

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/07/2023 - 11:45 Compartilhe

Campeão da última Liga dos Campeões, o Manchester City foi derrotado pelo Atlético de Madrid por 2 a 1 em amistoso disputado neste domingo, em Seul (Coreia do Sul).

Os dois times entraram em campo com força máxima, com o City desfalcado apenas pelo meia belga Kevin De Bruyne, que acaba de retornar aos treinos após a lesão que sofreu na final da Champions.

No início do segundo tempo, com as duas equipes já modificadas pelos treinadores, o Atlético abriu o placar com Memphis Depay aproveitando cruzamento de Angel Correa (66′).

Pouco depois, Yannick Carrasco ampliou para o time espanhol, após receber assistência de Depay (74′).

Na reta final, o City diminuiu com gol do zagueiro português Rúben Dias (85′), único jogador da equipe, além do atacante argentino Julian Álvarez, que jogou os 90 minutos.

