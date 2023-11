Atlético de Madrid vence Mallorca e pula para 3º no Espanhol; Barça empata com Rayo

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/11/2023 - 19:54 Para compartilhar:

Mais uma vez comandado pelo francês Antoine Griezmann, o Atlético de Madrid venceu o Mallorca por 1 a 0 neste sábado (25) e subiu para a terceira posição do Campeonato Espanhol, aproveitando o empate do Barcelona com o Rayo Vallecano em 1 a 1.

Griezmann foi o autor do único gol da partida (61′), o nono do atacante no campeonato e o de número 170 com a camisa do Atlético.

Com a vitória, o time ‘colchonero’ subiu para a terceira posição na tabela com os mesmos 31 pontos do Barcelona, mas com melhor saldo de gols (+18 contra +13) e um jogo a menos em relação aos catalães.

Assim como nos últimos jogos antes da paralisação para o calendário Fifa, o Barça (3º) não foi bem e escapou de uma derrota para o Rayo Vallecano com um gol contra do zagueiro Florian Lejeune (82′) no final da partida.

Jogando em casa, o Rayo saiu na frente no primeiro tempo com Unai López (39′), mas os ‘blaugrana’ chegaram ao empate com Lejeune desviando a bola para a própria meta ao tentar bloquear um chute de Robert Lewandowski.

“Dominamos no primeiro tempo, mas não fomos agressivos o suficiente. No segundo, fomos. Marcamos um gol e poderíamos ter feito mais”, declarou após a partida o técnico do Barcelona, Xavi Hernández.

“Temos que vencer esses jogos se quisermos ser campeões. Precisamos ser autocríticos. Esses vacilos na temporada estão custando caro. Há muitos jogos pela frente”, acrescentou Xavi.

Além de ter sido ultrapassado pelo Atlético, o Barça pode ficar ainda mais longe do líder Girona (34 pontos), que na próxima segunda-feira recebe o Athletic Bilbao (5º), e do Real Madrid (32 pontos), que enfrenta o Cádiz (16º) no domingo.

— Jogos da 14ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Alavés – Granada 3 – 1

– Sábado:

Rayo Vallecano – Barcelona 1 – 1

Valencia – Celta Vigo 0 – 0

Getafe – Almería 2 – 1

Atlético de Madrid – Mallorca 1 – 0

– Domingo:





(10h00) Villarreal – Osasuna

(12h15) Real Sociedad – Sevilla

(14h30) Cádiz – Real Madrid

(17h00) Betis – Las Palmas

– Segunda-feira:

(17h00) Girona – Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Girona 34 13 11 1 1 31 16 15

2. Real Madrid 32 13 10 2 1 28 9 19

3. Atlético de Madrid 31 13 10 1 2 30 12 18

4. Barcelona 31 14 9 4 1 27 14 13

5. Athletic Bilbao 24 13 7 3 3 25 17 8





6. Real Sociedad 22 13 6 4 3 23 16 7

7. Betis 21 13 5 6 2 17 16 1

8. Getafe 19 14 4 7 3 17 18 -1

9. Rayo Vallecano 19 14 4 7 3 16 18 -2

. Valencia 19 14 5 4 5 16 18 -2

11. Las Palmas 18 13 5 3 5 11 12 -1

12. Alavés 15 14 4 3 7 14 19 -5

13. Osasuna 14 13 4 2 7 15 21 -6

14. Sevilla 12 12 2 6 4 18 17 1

15. Villarreal 12 13 3 3 7 18 24 -6

16. Cádiz 10 12 2 4 6 10 17 -7

17. Mallorca 9 13 1 6 6 12 19 -7

18. Celta Vigo 8 14 1 5 8 14 24 -10

19. Granada 7 14 1 4 9 19 33 -14

20. Almería 3 14 0 3 11 16 37 -21

