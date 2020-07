Atlético de Madrid vence Mallorca e mantém boa fase

Três dias depois do empate (2-2) com o Barcelona (1º), o Atlético de Madrid (3º) mostrou um excelente futebol ao vencer o Maiorca (18º) fora de casa com dois gols de Álvaro Morata (aos 29 minutos e 45+4), nesta sexta-feira, na abertura da 34ª rodada.

Os dois gols do atacante da seleção espanhola, primeiro com uma cobrança de pênalti que ele teve que repetir depois que os jogadores do Mallorca entraram na área. Vinte minutos depois, concluiu uma brilhante jogada de Marcos Llorente, e ampliou para 2 a 0 antes do intervalo.

No segundo tempo (79), o capitão ‘rojiblanco’ Koke, deu um chute que tocou em um defensor e enganou o goleiro Manolo Reina, fechando o placar em 3 a 0.

Com este triunfo, o time de Madri continua sua boa sequência após a retomada da pandemia de coronavírus, invicto, com 17 pontos em 21 possíveis. Ele é o terceiro com cinco pontos de vantagem sobre o Sevilla (4º), que poderá voltar a ser de dois se vencer o Eibar (16º) na segunda-feira.

Classificado para as quartas de final, o ‘Final 8’, da Liga dos Campeões depois de eliminar o atual campeão Liverpool em Anfield, o Atlético trouxe seu bom momento para o campeonato espanhol.

Sua referência atual é Marcos Llorente, autor de dois gols espetaculares naquele dia em Liverpool e que voltou do confinamento cheio de confiança. Meio-campista transformado em arma ofensiva, o jogador vive uma ótima fase. Nesta sexta-feira, brilhou no segundo gol com um passe perfeito da linha de fundo.

O Mallorca, por outro lado, continua em uma situação dramática, a cinco pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Celta (17º), que poderá aumentar essa diferença para oito se vencer o Betis (13º) neste sábado.

– Barça quer apagar incêndio –

Com o Real Madrid cada vez mais longe e agora a dúvida sobre a permanência do ídolo Lionel Messi, a situação parece muito complicada para o Barcelona, que tentará voltar aos trilhos no domingo contra o Villarreal, fora de casa.

Os últimos empates do Barça contra Celta e Atlético de Madrid levaram o líder Real a conquistar mais quatro pontos e deram um grande passo em direção ao título.

A equipe merengue venceu os seis jogos que disputou desde a retomada da Liga em meados de junho e no domingo visita o Athletic Bilbao (8º), buscando uma nova vitória que o aproxime ainda mais de seu objetivo.

O Barça, em meio a tantas incertezas, estará atento ao que acontece no Nuevo San Mamés.

Como se não bastassem os resultados decepcionantes, na quinta-feira a emissora de radio Cadena Ser afirmou que Messi estaria considerando deixar o clube ao término de seu contrato em 2021.

“No momento, Messi interrompeu a renovação com o Barça, ele estava no caminho certo, com ambas as partes em sintonia, mas após eventos recentes Messi reconsiderou tudo, parou as negociações para renovar seu contrato”, informou a emissora.

“A ideia que o argentino tem agora é terminar esses cinco jogos, jogar na próxima temporada e sair, é o que está na cabeça de Leo Messi, deixar o Barcelona Football Club”, acrescentou.

A imprensa espanhola repercutiu essa informação, o que desencadeou ainda mais alarmes no Barça.

O adversário de domingo não é o mais fácil para o time de Quique Setién: o Villarreal, quinto colocado e em plena luta pelas posições que classificam para a Liga dos Campeões.

O ‘Submarino Amarelo’ está a três pontos do último da ‘Zona da Champions’, o Sevilha (4º), que recebe o Eibar (16º) na segunda-feira.

Já o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, disse na quinta-feira, depois de vencer o Getafe (1-0), que seu time disputará os últimos jogos da liga como se fossem “finais”.

Uma vitória ‘merengue’ em Bilbao colocará ainda mais pressão sobre o Barcelona.

— Jogos da 34ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Atlético de Madrid – Mallorca 3 – 0

– Sábado:

(12h00) Celta Vigo – Betis

(14h30) Valladolid – Alavés

(17h00) Granada – Valencia

– Domingo:

(09h00) Athletic Bilbao – Real Madrid

(12h00) Espanyol – Leganés

(14h30) Osasuna – Getafe

(17h00) Villarreal – Barcelona

– Segunda-feira:

(14h30) Levante – Real Sociedad

(17h00) Sevilla – Eibar

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 74 33 22 8 3 61 21 40

2. Barcelona 70 33 21 7 5 74 35 39

3. Atlético de Madrid 62 34 16 14 4 46 25 21

4. Sevilla 57 33 15 12 6 48 33 15

5. Villarreal 54 33 16 6 11 53 40 13

6. Getafe 52 33 14 10 9 42 31 11

7. Real Sociedad 50 33 15 5 13 50 42 8

8. Athletic Bilbao 48 33 12 12 9 38 28 10

9. Granada 46 33 13 7 13 40 38 2

10. Valencia 46 33 12 10 11 41 48 -7

11. Osasuna 44 33 11 11 11 40 47 -7

12. Levante 42 33 12 6 15 41 46 -5

13. Betis 37 33 9 10 14 43 54 -11

14. Valladolid 36 33 7 15 11 27 37 -10

15. Alavés 35 33 9 8 16 32 50 -18

16. Eibar 35 33 9 8 16 34 50 -16

17. Celta Vigo 34 33 7 13 13 32 42 -10

18. Mallorca 29 34 8 5 21 35 59 -24

19. Leganés 25 33 5 10 18 24 49 -25

20. Espanyol 24 33 5 9 19 27 53 -26

