Atlético de Madrid vence Leganés por 1 a 0 e diminui diferença para o Barcelona

Com gol de Saúl Ñíguez, o Atlético de Madrid venceu o Leganés por 1 a 0, neste sábado, e diminuiu a distância para Barcelona, líder do Campeonato Espanhol. Porém, Messi e companhia ainda vão a campo na 27ª rodada, contra o Rayo Vallecano, também neste sábado. O time catalão soma 60 pontos, quatro à frente da equipe do técnico Diego Simeone. O Real Madrid é o terceiro, com 48, e vai jogar no domingo, contra o Valladolid, clube do brasileiro Ronaldo.

Jogando em casa, o Atlético só construiu a vitória no segundo tempo. Com uma formação defensiva, o Leganés conseguiu parar o ataque rival durante toda a primeira etapa. Não à toa, Simeone processou duas alterações no intervalo, entre elas a saída do francês Antoine Griezmann para a entrada Saúl.

E foi do meia espanhol o gol da vitória, logo aos 5 minutos da segunda etapa. O espanhol bateu pênalti defendido pelo goleiro Andriy Lunin, mas, no rebote, Saúl empurrou para as redes. Foi o suficiente para o Atlético, que não foi ameaçado pelo Leganés ao longo de toda a partida.

Agora, o time de Madri se dedica ao confronto do meio de semana pela Liga dos Campeões da Europa. Na terça-feira, a equipe vai a Turim para enfrentar a Juventus, pela rodada de volta das oitavas de final. No primeiro jogo, os espanhóis venceram por 2 a 0.

No próximo compromisso pelo campeonato nacional, o Atlético de Madrid visita o Athletic de Bilbao, 12º colocado, no sábado. No mesmo dia, o Leganés, na 13ª posição, recebe o Girona, que vem logo atrás.