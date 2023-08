Atlético de Madrid vence Granada (3-1) em sua estreia no Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/08/2023 - 20:28 Compartilhe

O Atlético de Madrid fechou nesta segunda-feira (14) a primeira rodada do campeonato espanhol como líder ao vencer o recém-promovido Granada por (3-1) no estádio Metropolitano.

Os gols de Álvaro Morata (45+4′), Memphis Depay (68′) e Marcos Llorente (90+8′) deram ao time ‘rojiblanco’ os primeiros três pontos da temporada num jogo marcado pela lesão do seu capitão Koke, que precisou deixar o campo logo aos 6 minutos.

A equipe comandada pelo técnico argentino Diego Simeone dominou o jogo durante mais tempo, mas sofria quando o Granada ousava pressionar, principalmente após o gol de Samu Omorodion (62′).

“Foi difícil vencer porque o Granada fez um bom jogo”, reconheceu Simeone, em entrevista para o Movistar+ após a partida.

O Granada surpreendeu o adversário com uma linha de cinco defensores que dificultou muito as chegadas do Atlético por dentro, o que o obrigou a tentar penetrar pelas pontas, onde Yannick Carrasco se destacou.

O belga era o que tinha as ideias mais claras na hora de chegar à área e alçava bolas à procura de Álvaro Morata, embora tenha demorado a chegar com o primeiro chute de perigo dos ‘rojiblancos’.

– Morata abre placar –

Um cruzamento de Marcos Llorente para a área acabou obrigando o goleiro André Ferreira a pular para evitar que entrasse no ângulo esquerdo (45′).

Apenas quatro minutos depois, um cruzamento de César Azpilicueta para a área foi afastado pelo zagueiro Jesús Vallejo mas Morata aproveitou a bola perdida na área para fazer 1 a 0 (45+4′).

O gol foi um balde de água fria para o Granada que, embora até então não tivesse chutado a gol, havia conseguido segurar o ataque ‘colchonero’.

A primeira oportunidade perigosa para o Granada surgiu assim que o jogo recomeçou após o intervalo, com uma cabeçada de Samu Omorodion à queima-roupa, desviado pelo goleiro do Atlético, Jan Oblak (47′).

O jovem atacante do Granada foi uma dor de cabeça para o zagueiro Mario Hermoso, que não conseguiu fazer nada no gol andaluz.

O Samu aproveitou um passe perigoso no meio da área de Gonzalo Villar para desviar para o fundo da rede do time local (62′).

O gol foi um prêmio para o Granada, que vinha crescendo, mas a alegria durou pouco porque Memphis Depay se encarregou de colocar seu time na frente quando havia acabado de entrar em campo.

O holandês acertou um petardo de longe mandando a bola no ângulo para fazer 2 a 1 (68′).

“Foi um gol impressionante, fico feliz por ele, porque ele tem trabalhado muito e sabe que tem que fazer um esforço para competir com seus companheiros”, disse Simeone.

– Llorente garante a vitória –





Tranquilizado pelo gol, o Atlético não se fechou atrás e avançou em busca do terceiro gol, enquanto o Granada tampouco desistiu de atacar.

Os visitantes ficaram perto do empate nos acréscimos com um intervalo do albanês Myrto Uzuni, mas o seu disparo frontal foi desviado por Oblak (90+3′). E quase no apito final Marcos Llorente aproveitou um erro na saída de bola do Granada para fazer 3 a 1 (90+8′).

Na primeira partida do dia, o Cádiz estragou o retorno do Alavés à primeira divisão do futebol espanhol ao vencer por 1 a 0.

O Cádiz estreou com vitória na nova temporada do campeonato graças a uma cabeçada de Fede San Emeterio, finalizando uma cobrança de falta de Javi Hernández (7′).

A equipe andaluza dominou a partida contra o Alavés, que tentou avançar na segunda etapa, mas sem levar perigo à área do Cádiz.

