Atlético de Madrid vence Granada (1-0) e volta à ‘zona da Champions’

O Atlético de Madrid voltou ao G4 do campeonato espanhol, que classifica para a próxima edição da Liga dos Campeões, depois de vencer nesta segunda-feira (22) em sua visita ao Granada, por 1 a 0, no jogo que fechou a 21ª rodada da competição.

O time ‘colchonero’ liderado pelo técnico argentino Diego Simeone ficou em quarto lugar graças ao saldo de gols superior ao do Athletic Bilbao, que havia perdido no sábado para o Valencia, e com 41 pontos permanece a onze do líder Girona.

O atacante espanhol Álvaro Morata marcou o gol da vitória no início do segundo tempo (54′).

O Atlético não começou bem o duelo contra o penúltimo colocado. Rodrigo Riquelme deu o primeiro susto no goleiro do time da casa, o argentino Augusto Batalla, aos 30 minutos, pouco antes de Antoine Griezmann mandar uma bola no travessão.

O gol de Morata, seu 13º na temporada em LaLiga, saiu de cabeça após um cruzamento do astro francês e após consulta ao VAR, foi confirmado que não havia impedimento.

Griezmann voltou a acertar a trave nos minutos finais e o placar não se mexeu mais. O ‘Atleti’ volta à capital com a segunda vitória em cinco jogos, e já com as atenções voltadas para o duelo das quartas de final da Copa do Rei, na quinta-feira contra o Sevilla.

— Resultados da 21ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Sexta-feira:

Alavés – Cádiz 1 – 0

– Sábado:

Rayo Vallecano – Las Palmas 0 – 2

Villarreal – Mallorca 1 – 1

Valencia – Athletic Bilbao 1 – 0

Celta Vigo – Real Sociedad 0 – 1

– Domingo:

Osasuna – Getafe 3 – 2

Real Madrid – Almería 3 – 2





Betis – Barcelona 2 – 4

Girona – Sevilla 5 – 1

– Segunda-feira:

Granada – Atlético de Madrid 0 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Girona 52 21 16 4 1 51 25 26

2. Real Madrid 51 20 16 3 1 43 13 30

3. Barcelona 44 20 13 5 2 40 24 16

4. Atlético de Madrid 41 20 13 2 5 40 23 17

5. Athletic Bilbao 41 21 12 5 4 38 21 17

6. Real Sociedad 35 21 9 8 4 32 21 11

7. Valencia 32 21 9 5 7 27 24 3





8. Las Palmas 31 21 9 4 8 21 17 4

9. Betis 31 21 7 10 4 24 24 0

10. Getafe 26 20 6 8 6 26 28 -2

11. Osasuna 25 20 7 4 9 25 31 -6

12. Alavés 23 21 6 5 10 19 27 -8

13. Rayo Vallecano 23 20 5 8 7 18 26 -8

14. Villarreal 20 21 5 5 11 28 42 -14

15. Mallorca 20 21 3 11 7 19 25 -6

16. Celta Vigo 17 21 3 8 10 21 31 -10

17. Sevilla 16 21 3 7 11 26 35 -9

18. Cádiz 15 21 2 9 10 15 31 -16

19. Granada 11 21 2 5 14 22 42 -20

20. Almería 6 21 0 6 15 21 46 -25

