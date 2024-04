Atlético de Madrid vence Dortmund (2-1) em casa na ida das quartas da Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/04/2024 - 20:30 Para compartilhar:

O Atlético de Madrid deu um pequeno passo rumo às semifinais da Liga dos Campeões ao vencer nesta quarta-feira (10) em casa o Borussia Dortmund por 2 a 1, no jogo de ida das quartas de final do torneio continental.

Em um primeiro tempo com amplo domínio do time espanhol, o argentino Rodrigo de Paul abriu o placar para o Atlético logo aos 5 minutos e o lateral brasileiro Samuel Lino fez 2 a 0 (32′).

Sebastien Haller diminuiu na reta final (82′) e manteve vivas as esperanças do time alemão para a partida de volta, que será disputada no dia 16 de abril, em Dortmund.

“Não conseguimos empatar, mas agora temos um resultado que deixa a porta aberta”, disse o treinador do Dortmund, Edin Terzic, após o jogo.

O Atlético voltou a transformar o seu estádio Metropolitano numa fortaleza, na qual o técnico ‘rojiblanco’ Diego Simeone se tornou o nono técnico a alcançar a marca de 50 vitórias na Liga dos Campeões.

No primeiro tempo a equipe madrilenha praticamente apagou de campo o time alemão, que se recuperou após o intervalo, quando também decidiu pressionar, colocando em apuros o time da casa.

O Borussia teve que esperar quase até o intervalo para levar perigo ao goleiro Jan Oblak pela primeira vez, com um chute de longa distância de Ian Maatsen que acertou a trave (42′).

A equipe alemã só conseguiu se aproximar do gol adversário quando o Atlético começou a pagar pelo intenso esforço físico que fez para pressionar o rival.

– Gol logo cedo –

Os ‘colchoneros’, empurrados pela torcida, deram o primeiro aviso com uma tentativa aos 2 minutos de Álvaro Morata, que continua amargando seu jejum de gols tendo marcado apenas um nos últimos dois meses.

“Ele está atravessando um momento mais difícil porque não consegue encontrar o gol, mas está trabalhando no que a equipe precisa e a partir desse trabalho o gol virá”, defendeu Simeone após o jogo.

A pressão do Atlético rendeu os primeiros frutos num passe errado de Maatsen que foi interceptado por De Paul. O argentino avançou em direção à área e abriu o placar (5′).

Quase em seguida, uma espetacular finalização de calcanhar de Axel Witsel obrigou o goleiro Gregor Kobel a voar para evitar que a bola entrasse no ângulo (7′).

O Atlético quase não deixava o Borussia sair de seu campo, liderado mais uma vez por Antoine Griezmann, que parecia estar em todos os lugares do campo.

O francês avançou até a área e quando parecia que ia chutar, tocou para a esquerda onde Samuel Lino concluiu e fez 2 a 0 (32′).

O Atlético começou a mostrar cansaço e a entrada de Julian Brandt no lugar de Félix Nmecha após o intervalo deu maior dinamismo ao Dortmund, que passou a cercar mais o gol defendido por Jan Oblak.

– Dortmund pressiona e diminui –

O goleiro esloveno defendeu um disparo do centroavante Niclas Fullkrug (52′) e também teve que mostrar serviço em outro chute, do atacante Karim Adeyemi (63′).

A pressão maior do Borussia Dortmund começou a afetar o Atlético de Madrid, que passou a esperar o adversário mais atrás em busca do contra-ataque.

“No segundo tempo eles tiveram a bola, nos fizeram recuar. Sofremos muito”, disse Griezmann após a partida.

O Dortmund, que no primeiro tempo não parou de correr atrás da bola, assumiu a posse no segundo contra um Atlético que buscava surpreender no contragolpe, enquanto à beira do campo Diego Simeone incentivava toda a arquibancada a empurrar o time.

Samuel Lino teve a chance de marcar o terceiro gol após uma cobrança de falta de Griezmann pela esquerda, mas seu chute à queima-roupa foi defendido por Kobel (75′).

Simeone tentou dar fôlego à sua equipe com as entradas de Pablo Barrio no lugar de Morata (64′) e de Ángel Correa substituindo Rodrigo De Paul (79′) ao ver que as forças de seu time começavam a escassear.

Até que um erro defensivo deixou uma bola perdida na área do ‘Atleti’ que Haller soube aproveitar para fazer 2 a 1 (82′).

O gol animou o Borussia Dortmund, que terminou o jogo cercando a área espanhola para o desespero dos donos da casa e de sua torcida. E o time alemão ainda teve a chance de empatar com uma cabeçada no travessão de Jamie Bynoe-Gittens (87′) e outra de Brandt na quina do gol (90’+5).

O Atlético de Madrid acabou torcendo pelo fim do jogo, mas conseguiu se segurar para enfrentar a partida de volta na próxima semana, em Dortmund, com uma pequena vantagem.

