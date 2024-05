Atlético de Madrid vence Celta e fica perto de vaga na Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/05/2024 - 19:21 Para compartilhar:

Com um gol do argentino Rodrigo de Paul (84′), o Atlético de Madrid venceu o Celta de Vigo por 1 a 0 neste domingo (12), pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, resultado que deixa a equipe muito perto de garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Apesar de dominar a partida, o Atlético esbarrava na grande atuação do goleiro Vicente Guaita até que De Paul tirou um golaço da cartola: dominou na entrada da área e acertou belo chute de direita no ângulo, a seis minutos do fim do tempo regulamentar.

“Quando estou perto da área, sei que tenho que terminar a jogada para não ceder o contra-ataque. Tinha em mente que se a bola chegasse eu ia chutar. Não vou dizer que tentei chutar lá, mas tentei fazer o gol”, declarou o meio-campista argentino em entrevista à plataforma DAZN.

“Precisamos só de mais dois pontos para a classificação matemática” para a próxima Champions, destacou De Paul.

Com esta vitória, o Atlético (4º) soma 70 pontos, oito à frente do Athletic Bilbao (5º), a três rodadas do fim do campeonato.

O time do técnico Diego Simeone pode inclusive brigar pela terceira posição: está a cinco pontos do Girona (2º) e a três do Barcelona (3º), que na segunda-feira vai fechar a rodada recebendo a Real Sociedad (6ª).

Em outro jogo deste domingo, o Cádiz derrotou o Getafe por 1 a 0, uma vitória que mantém a equipe viva na luta contra o rebaixamento.

Com 29 pontos e encabeçando a zona da degola, o Cádiz está a cinco do Celta (17º) e a seis do Rayo Vallecano (16º), que empatou sem gols com o Valencia.

Os dois últimos colocados na tabela, Granada (19º) e Almería (20º), já estão matematicamente rebaixados.

E justamente o Almería somou sua 22ª derrota no campeonato ao perder por 3 a 2 para o Betis (6º), que com o resultado se mantém com chances de disputar uma das copas europeias na próxima temporada.

— Jogos da 35ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Alavés – Girona 2 – 2

– Sábado:

Mallorca – Las Palmas 1 – 0

Villarreal – Sevilla 3 – 2

Granada – Real Madrid 0 – 4

Athletic Bilbao – Osasuna 2 – 2

– Domingo:

Cádiz – Getafe 1 – 0

Atlético de Madrid – Celta Vigo 1 – 0

Valencia – Rayo Vallecano 0 – 0

Betis – Almería 3 – 2

– Segunda-feira:

(16h00) Barcelona – Real Sociedad

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 90 35 28 6 1 78 22 56

2. Girona 75 35 23 6 6 75 44 31

3. Barcelona 73 34 22 7 5 70 43 27

4. Atlético de Madrid 70 35 22 4 9 64 39 25

5. Athletic Bilbao 62 35 17 11 7 57 35 22

6. Betis 55 35 14 13 8 46 41 5

7. Real Sociedad 54 34 14 12 8 48 35 13

8. Valencia 48 35 13 9 13 37 39 -2

9. Villarreal 48 35 13 9 13 59 60 -1

10. Getafe 43 35 10 13 12 41 48 -7

11. Alavés 42 35 11 9 15 34 40 -6

12. Sevilla 41 35 10 11 14 47 49 -2

13. Osasuna 40 35 11 7 17 39 53 -14

14. Las Palmas 37 35 10 7 18 30 44 -14

15. Mallorca 35 35 7 14 14 28 40 -12

16. Rayo Vallecano 35 35 7 14 14 27 43 -16

17. Celta Vigo 34 35 8 10 17 40 53 -13

18. Cádiz 29 35 5 14 16 24 49 -25

19. Granada 21 35 4 9 22 36 68 -32

20. Almería 17 35 2 11 22 35 70 -35

