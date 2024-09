Atlético de Madrid vence Celta de Vigo (1-0) com gol de Julián Álvarez no fim

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/09/2024 - 18:58 Para compartilhar:

A três dias do dérbi madrilenho contra o Real Madrid, o Atlético de Madrid conquistou nesta quinta-feira (26) a vitória na visita ao Celta de Vigo (1-0), pela sétima rodada de LaLiga, graças a um gol nos últimos instantes do argentino Julián Álvarez.

Durante muitos minutos sem conseguir desenvolver o seu jogo e de levar perigo à área da equipe ‘celeste’, o time ‘colchonero’ (3º colocado com 15 pontos) obteve o suado triunfo no minuto 90, quando o atacante campeão mundial de 2022 finalizou um cruzamento perfeito do francês Antoine Griezmann, que mais uma vez foi decisivo.

‘La Araña’ havia deixado o banco para entrar em campo no início do segundo tempo (54′).

Os jogadores comandados pelo técnico Diego Simeone pareciam não ver com maus olhos o empate, mas a vitória os deixa a apenas dois pontos do vizinho Real Madrid (2º), a quem receberão no domingo em um clássico que pode ser crucial.

O Barcelona é o líder invicto com 21 pontos e 100% de aproveitamento (7 vitórias em 7 jogos).

— Resultados da 7ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Terça-feira:

Mallorca – Real Sociedad 1 – 0

– Quinta-feira:

Leganés – Athletic Bilbao 0 – 2

– Terça-feira:

Valencia – Osasuna 0 – 0

Sevilla – Valladolid 2 – 1

Real Madrid – Alavés 3 – 2

– Quarta-feira:

Girona – Rayo Vallecano 0 – 0

Barcelona – Getafe 1 – 0

– Quinta-feira:

Las Palmas – Betis 1 – 1

Espanyol – Villarreal 1 – 2

Celta Vigo – Atlético de Madrid 0 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 21 7 7 0 0 23 5 18

2. Real Madrid 17 7 5 2 0 16 5 11

3. Atlético de Madrid 15 7 4 3 0 11 3 8

4. Villarreal 14 7 4 2 1 14 14 0

5. Athletic Bilbao 13 7 4 1 2 11 7 4

6. Mallorca 11 7 3 2 2 6 5 1

7. Osasuna 11 7 3 2 2 8 11 -3

8. Alavés 10 7 3 1 3 11 10 1

9. Rayo Vallecano 9 7 2 3 2 8 7 1

10. Celta Vigo 9 7 3 0 4 14 14 0

11. Betis 9 7 2 3 2 7 7 0

12. Girona 8 7 2 2 3 8 10 -2

13. Sevilla 8 7 2 2 3 7 9 -2

14. Espanyol 7 7 2 1 4 7 11 -4

15. Leganés 6 7 1 3 3 4 8 -4

16. Real Sociedad 5 7 1 2 4 3 7 -4

17. Valencia 5 7 1 2 4 5 10 -5

18. Valladolid 5 7 1 2 4 3 15 -12

19. Getafe 4 7 0 4 3 3 6 -3

20. Las Palmas 3 7 0 3 4 8 13 -5

