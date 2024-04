Atlético de Madrid vence Athletic Bilbao e se consolida no G4; Almería é rebaixado

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/04/2024 - 20:00 Para compartilhar:

O Atlético de Madrid venceu o Athletic Bilbao por 3 a 1 e continua defendendo a sua posição na zona da Liga dos Campeões pela 33ª rodada do campeonato espanhol, em que o Almería caiu matematicamente para a segunda divisão.

O time ‘rojiblanco’ mantém a quarta posição no campeonato, a última que dá acesso à Liga dos Campeões, agora seis pontos atrás do time basco, seu principal perseguidor, faltando cinco rodadas para o fim do campeonato.

Sem chances de lutar pelo título de LaLiga e após a eliminação na Liga dos Campeões, o Atleti tem como principal objetivo alcançar essa vaga na principal competição europeia de clubes.

A equipe madrilenha abriu o placar neste sábado no Estádio Metropolitano com um gol do argentino Rodrigo de Paul, que arriscou de longe (14′).

Um erro de Antoine Griezmann num passe para trás permitiu um contra-ataque dos bascos que culminou com Nico Williams terminando sozinho cara a cara com o goleiro Jan Oblak para empatar (44′).

Williams comemorou o gol apontando para o braço, aparentemente em resposta aos insultos racistas que recebeu dos torcedores locais poucos minutos antes, que obrigaram a interrupção da partida por alguns minutos e o aviso no sistema de alto-falantes.

“Fui bater o escanteio e ouvi sons de macacos, a verdade é que eram poucos e há gente estúpida por todo o lado”, explicou Nico à DAZN após o jogo.

O Atlético voltou do intervalo mais intenso, pressionando mais o Athletic até conseguir voltar a ficar em vantagem quando Ángel Correa recebeu um passe em profundidade para entrar na área e fazer 2 a 1 (51′).

Os ‘rojiblancos’ chegavam mais à área adversária, enquanto os bascos continuaram a tentar pelas pontas para alçar bolas na área, até que o brasileiro Samuel Lino deu um chute que acertou a trave e depois de rebater nas costas de Unai Simón, foi parar no fundo da rede fechando o placar em 3 a 1 (79′).

– Girona vence, Almería é 1º rebaixado –

O Girona venceu o Las Palmas por 2 a 0 e ultrapassou provisoriamente o Barcelona na classificação.

Os gols de David López (25′) e Artem Dovbyk, de pênalti no início do segundo tempo(56′), levaram os catalães ao segundo lugar do campeonato, agora com um ponto a mais que o Barça, que joga contra o Valencia na segunda-feira num duelo pela segunda colocação na tabela.

O Girona, garantido de jogar um torneio europeu na próxima temporada, luta para que essa competição seja a Liga dos Campeões, para a qual deu mais um passo neste sábado com a vitória.

Porém, os jogadores comandados por Míchel demoraram a entrar no jogo, surpreendidos por um ousado Las Palmas, que teve a chance de abrir o placar com um pênalti que Sandro desperdiçou (8′).

O Girona foi aos poucos dominando a partida até que uma falta sobre Eric García rendeu um pênalti a favor dos catalães.

O goleiro do Las Palmas, Álvaro Vallés, defendeu a cobrança do ucraniano Dovbyk, mas David López aproveitou o rebote para fazer 1 a 0 (25′).

Com o placar a seu favor, o Girona assumiu o controle total do jogo até que ampliou na segunda etapa com outro pênalti que desta vez Dovbyk conseguiu converter (56′).

Este gol garantiu os três pontos para o Girona, que vem sendo o time revelação da temporada.

Também neste sábado o Getafe venceu o Almería por 3 a 1, resultado que condenou a equipe andaluza à queda para a segunda divisão.

O lanterna Almería, a 17 pontos da zona de segurança e com apenas 15 para disputar até o final da temporada, nada pôde fazer diante do domínio do ‘Geta’.

A vitória veio com dois gols do inglês Mason Greenwood (27′ e 48′) e outro de Jaime Mata (61′). O Almería descontou por meio do hondurenho Anthony Lozano (41′).

Em outro jogo do dia o Alavés venceu em casa o Celta de Vigo por 3 a 0.

— Jogos da 33ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Real Sociedad – Real Madrid 0 – 1

– Sábado:

Las Palmas – Girona 0 – 2

Almería – Getafe 1 – 3

Alavés – Celta Vigo 3 – 0

Atlético de Madrid – Athletic Bilbao 3 – 1

– Domingo:

(09h00) Cádiz – Mallorca

(11h15) Granada – Osasuna

(13h30) Villarreal – Rayo Vallecano

(16h00) Betis – Sevilla

– Segunda-feira:

(16h00) Barcelona – Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 84 33 26 6 1 71 22 49

2. Girona 71 33 22 5 6 69 40 29

3. Barcelona 70 32 21 7 4 64 37 27

4. Atlético de Madrid 64 33 20 4 9 62 39 23

5. Athletic Bilbao 58 33 16 10 7 53 33 20

6. Real Sociedad 51 33 13 12 8 46 35 11

7. Betis 48 32 12 12 8 40 38 2

8. Valencia 47 32 13 8 11 35 34 1

9. Getafe 43 33 10 13 10 41 45 -4

10. Villarreal 42 32 11 9 12 51 55 -4

11. Osasuna 39 32 11 6 15 37 46 -9

12. Alavés 38 33 10 8 15 31 38 -7

13. Sevilla 37 32 9 10 13 41 45 -4

14. Las Palmas 37 33 10 7 16 30 41 -11

15. Rayo Vallecano 34 32 7 13 12 27 39 -12

16. Mallorca 31 32 6 13 13 26 38 -12

17. Celta Vigo 31 33 7 10 16 37 50 -13

18. Cádiz 25 32 4 13 15 22 45 -23

19. Granada 18 32 3 9 20 33 61 -28

20. Almería 14 33 1 11 21 32 67 -35

./bds/gr/pm/aam