Atlético de Madrid troca nome do seu estádio em acordo de R$ 275 milhões

Reinaugurado em 2017 e sede da final da Liga dos Campeões na temporada 2018-2019, o estádio do Atlético de Madrid tem um novo nome a partir desta terça-feira. Antes “Wanda Metropolitano”, ele passará a se chamar “Civitas Metropolitano”, em referência à incorporadora imobiliária de mesmo nome.

Com isso, chega ao fim a era do Grupo Wanda no Metropolitano. O conglomerado chinês acompanhou o Atlético desde a reinauguração do seu estádio e se tornou, em 2014, acionista do clube, ao comprar 20% das ações pelo valor 45 milhões de euros (cerca de R$ 145 milhões).

O anúncio foi feito pelo presidente do clube, Enrique Cerezo. Com valor de 50 milhões de euros (cerca de R$ 275 milhões), o novo acordo pelo próximos cinco anos substitui o do Grupo Wanda, que durou de 2017 a 2022 e terminou no último dia 30 de junho.

Além do novo contrato de patrocínio com o Grupo Civitas, o presidente do Atlético de Madrid apresentou o projeto de construção da “Ciudad del Deporte”, novo centro de treinamento do clube em torno do estádio. Segundo o mandatário, será um complexo esportivo, que oferecerá serviços tanto ao Atlético quanto à cidade de Madri.

Nova patrocinadora, o Grupo Civitas irá participar diretamente da construção desse projeto, que deve ser finalizado entre três e quatro anos. O nome da imobiliária aparecerá na fachada do Metropolitano pelo menos até 2027, após acordo para que a imobiliária seja “a principal patrocinadora de sustentabilidade do Atlético de Madrid nos próximos dez anos”, segundo Cerezo.