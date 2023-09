Atlético de Madrid suporta pressão do Osasuna, ganha e encosta no G-4 do Espanhol

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/09/2023 - 18:28 Compartilhe

O Atlético de Madrid deu mais um passo para entrar na briga pelo topo do Campeonato Espanhol. Em jogo quente em Pamplona nesta quinta-feira, com reclamações e três expulsões, ganhou por 2 a 0 do Osasuna e subiu para a quinta colocação, colado na zona de classificação à Liga dos Campeões, com um jogo a menos que a concorrência.

O lateral-esquerdo Samuel Lino participou dos dois gols dos visitantes, anotados por Griezmann e Riquelme. Morata e Ávila se desentenderam por duas vezes na reta final da partida e foram expulsos. O técnico Jagoba Arrasate também levou vermelho ao questionar a anulação de um gol do Osasuna.

Com o triunfo – vinha de excelentes 3 a 1 sobre o rival Real Madrid – o Atlético de Madrid chega aos 13 pontos, um a menos que o Athletico de Bilbao, com um jogo por fazer. A partida diante do Sevilla foi adiada para 23 de dezembro. O líder é o Girona, com 19 pontos, diante de 18 do Real Madrid e 17 do Barcelona.

Mesmo em casa, no Estádio El Sadar, o Osasuna pouco atacou no primeiro tempo. Uma finalização raspando a trave de Oblak foi tudo na etapa. Melhor posicionado e sempre rondando a área, o Atlético de Madrid foi ao vestiário com vantagem de 1 a 0.

O lateral Lino apareceu bem pela esquerda e cruzou para Morata. O atacante não conseguiu desviar, a bola bateu no peito do goleiro Fernández e sobrou para Griezmann mandar cruzado, às redes, logo aos 19 minutos.

O gol deixou o Atlético à vontade em campo. Marcava bem e ainda tinha bon contra-ataques para tentar ampliar. Sem sofrer atrás, o time de Diego Simeone não conseguiu ampliar, porém, antes do intervalo. Morata até teve a chance ao sair cara a cara no último lance. Mandou pelo alto, mas foi salvo pela auxiliar, que flagrou impedimento.

A segunda etapa foi com o Osasuna se lançando o tempo todo ao ataque em busca da igualdade. Aos 30, após cobrança de escanteio, David Garcia mandou de cabeça às redes. Mas sequer comemorou. O árbitro viu uma falta de Catena em Witsel e anulou o lance. Nem precisou do auxílio do VAR e ainda deu amarelo ao jogador.

As vaias no estádio foram fortes reprovando a anotação da arbitragem. O técnico Jagoba Arrasate reclamou muito e acabou expulso. Saiu esbravejando, mas vendo sua equipe sufocando. O Atlético já não passava do meio e até Griezmann virou defensor.

Mas se abrir diante de um perigoso rival tem seu preço. Em arrancada de Samuel Lino – recebeu excelente passe de Griezmann – mais uma vez pela esquerda, o passe encontrou Riquelme, que ampliou para alívio dos visitantes.

Os dois outros jogos do dia no Campeonato Espanhol terminaram com empates. Celta de Vigo x Alavés e Granada x Real Bétis terminaram com 1 a 1 no placar.

