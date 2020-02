Atlético de Madrid sofre mas vence Granada por 1 a 0 em casa

Um gol do argentino Angel Correa no sexto minuto de jogo deu ao Atlético de Madrid (4º) uma vitória suada sobre o Granada (10º), neste sábado, pela 23ª rodada, resultado que possibilitou recuperar de forma provisória uma posição que classifica para a próxima Liga dos Campeões.

Com quatro derrotas e um empate em seus últimos cinco jogos, o Atlético mostrou que ainda precisa melhorar muito, mas pelo menos conseguiu os três pontos, que servem para iniciar a recuperação.

Novamente o goleiro esloveno Jan Oblak acabou sendo o herói do dia no estádio Wanda Metropolitano com uma grande defesa no chute de Roberto Soldado (72).

Antes, em um duelo com muitas falhas e interrupções, Correa havia marcado o único gol da partida aproveitando uma grande assistência de Koke e vencendo o goleiro Aaron no mano a mano.

– Getafe vence mais uma –

Mais cedo, com sua quarta vitória consecutiva na Liga espanhola contra o Valencia (3-0), o Getafe (3º) mostrou suas credenciais para se classificar pela primeira vez em sua história para a Liga dos Campeões.

O time comandado por José Bordalás, ocupa a terceira posição, com três pontos a mais que o Sevilla (4º), que visita o Celta no domingo (19º).

Jorge Molina abriu o placar para o Getafe no segundo tempo (58), aproveitando uma sobra na pequena área após uma rebatida do goleiro Jaume Domenech.

O veterano atacante de 37 anos aumentou a vantagem dez minutos depois, se livrando da pressão de até quatro jogadores do Valencia antes de chutar com o pé esquerdo.

Na reta final (87), com o Valencia com dez jogadores em campo após a expulsão do italiano Alessandro Florenzi, devido a uma entrada dura sobre Marc Cucurella, Jaime Mata decretou a vitória após receber um passe de Angel.

Horas antes, o Levante (11º) deu um grande passo em direção à salvação ao vencer em casa por 2 a 0 o Leganés (18º), que vai continuar mais uma semana na zona de rebaixamento.

Os gols de Rubén Rochina (20) e Roger Martí (28) fizeram com que a equipe subisse para o meio da tabela e abrisse uma distância de 11 pontos em relação à degola.

Também neste sábado, Valladolid (15º) e Villarreal (7º) empataram em 1 a 1. Rubén Alcaraz (15) abriu o placar para o time da casa e Gerard Moreno empatou para o Villarreal (54).

No domingo os dois primeiros colocados, Real Madrid e Barcelona, enfrentam fora de casa Osasuna (12º) e Real Betis (13º) respectivamente.

— Jogos da 23ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Alavés – Eibar 2 – 1

– Sábado:

Levante – Leganés 2 – 0

Getafe – Valencia 3 – 0

Valladolid – Villarreal 1 – 1

Atlético de Madrid – Granada 1 – 0

– Domingo:

(08h00) Espanyol – Mallorca

(10h00) Real Sociedad – Athletic Bilbao

(12h00) Osasuna – Real Madrid

(14h30) Celta Vigo – Sevilla

(17h00) Betis – Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 49 22 14 7 1 40 13 27

2. Barcelona 46 22 14 4 4 52 26 26

3. Getafe 42 23 12 6 5 35 20 15

4. Atlético de Madrid 39 23 10 9 4 23 15 8

5. Sevilla 39 22 11 6 5 28 21 7

6. Valencia 37 23 10 7 6 33 32 1

7. Villarreal 35 23 10 5 8 40 31 9

8. Real Sociedad 34 22 10 4 8 37 30 7

9. Athletic Bilbao 31 22 7 10 5 22 17 5

10. Granada 30 23 9 3 11 27 30 -3

11. Levante 29 23 9 2 12 29 34 -5

12. Osasuna 28 22 6 10 6 29 28 1

13. Betis 28 22 7 7 8 30 34 -4

14. Alavés 27 23 7 6 10 25 33 -8

15. Valladolid 26 23 5 11 7 19 25 -6

16. Eibar 24 23 6 6 11 22 32 -10

17. Mallorca 18 22 5 3 14 22 38 -16

18. Leganés 18 23 4 6 13 18 36 -18

19. Celta Vigo 17 22 3 8 11 17 31 -14

20. Espanyol 15 22 3 6 13 18 40 -22

