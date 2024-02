Atlético de Madrid perde para o Sevilla (1-0); Morata se lesiona e preocupa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/02/2024 - 18:08 Para compartilhar:

O Atlético de Madrid (4º) foi derrotado por 1 a 0 em sua visita ao Sevilla (15º), pela 24ª rodada de LaLiga, jogo em que os ‘colchoneros’ também sofreram um duro golpe com a lesão do atacante Álvaro Morata.

O único gol da partida foi marcado de cabeça em uma cobrança de escanteio pelo jovem Isaac Romero (15′), que continua se destacando desde que passou a jogar na equipe principal do Sevilla.

O ‘Atleti’ foi para o intervalo em desvantagem no placar, mas a pior notícia veio logo no início do segundo tempo. Após um choque com o meio-campista francês do Sevilla Boubakary Soumaré (46′), Morata colocou as mãos no joelho e, aos prantos, teve que ser substituído no que parece ser uma lesão grave para o atacante do Atlético e da seleção espanhola.

Apesar do domínio dos visitantes, o placar se manteve e o Sevilla se vingou depois de ter sido eliminado na Copa do Rei pelo próprio Atlético, há menos de um mês.

“É uma história que se repete tantas vezes, temos que melhorar… quando você começa o jogo e eles marcam contra você, é complicado”, disse o goleiro do Atlético, Jan Oblak, à DAZN.

“Começamos mal e eles nos puniram. Não é a primeira vez, continua acontecendo e até mudarmos isso vai ser difícil vencer fora de casa”, lamentou.

A equipe madrilenha se mantém na quarta posição com 48 pontos, a 13 do líder Real Madrid e dois atrás do Barcelona (3º, 50 pontos), que recebe o Granada neste domingo.

Já o Sevilla, muito longe das posições europeias, já consegue uma vantagem de seis pontos sobre a zona de rebaixamento graças à sua quinta vitória nesta temporada.

Nos demais jogos disputados neste domingo, o Getafe (10º) venceu o Celta de Vigo (17º) por 3 a 2, e o Mallorca (16º) derrotou o Rayo Vallecano (14º) por 2 a 1.

— Jogos da 24ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Cádiz – Betis 0 – 2

– Sábado:

Alavés – Villarreal 1 – 1

Real Sociedad – Osasuna 0 – 1

Real Madrid – Girona 4 – 0

Las Palmas – Valencia 2 – 0





– Domingo:

Getafe – Celta Vigo 3 – 2

Mallorca – Rayo Vallecano 2 – 1

Sevilla – Atlético de Madrid 1 – 0

Barcelona – Granada

– Segunda-feira:

(17h00) Almería – Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 61 24 19 4 1 52 15 37

2. Girona 56 24 17 5 2 52 29 23

3. Barcelona 50 23 15 5 3 47 30 17

4. Atlético de Madrid 48 24 15 3 6 45 26 19





5. Athletic Bilbao 45 23 13 6 4 42 21 21

6. Betis 38 24 9 11 4 28 25 3

7. Real Sociedad 37 24 9 10 5 32 22 10

8. Las Palmas 35 24 10 5 9 25 20 5

9. Valencia 35 24 10 5 9 29 29 0

10. Getafe 33 24 8 9 7 32 33 -1

11. Osasuna 29 24 8 5 11 27 36 -9

12. Alavés 27 24 7 6 11 24 31 -7

13. Villarreal 25 24 6 7 11 34 46 -12

14. Rayo Vallecano 24 24 5 9 10 21 32 -11

15. Sevilla 23 24 5 8 11 30 37 -7

16. Mallorca 23 24 4 11 9 21 31 -10

17. Celta Vigo 20 24 4 8 12 26 35 -9

18. Cádiz 17 24 2 11 11 15 33 -18

19. Granada 12 23 2 6 15 23 45 -22

20. Almería 6 23 0 6 17 22 51 -29

