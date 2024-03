Atlético de Madrid perde para o Cádiz; Girona recupera vice-liderança

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/03/2024 - 20:46 Para compartilhar:

O Atlético de Madrid perdeu neste sábado (9) em sua visita ao Cádiz, por 2 a 0, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, a poucos dias de receber a Inter de Milão, na quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, enquanto o Girona venceu o Osasuna por 2 a 0.

Com dois gols de Juanmi (24′ e 64′), o Cádiz, atualmente 18º, conquistou sua primeira vitória desde setembro passado no campeonato espanhol, embora permaneça na zona de rebaixamento, a dois pontos da ‘salvação’.

Dois golpes foram suficientes para a equipe andaluza vencer o ‘Atleti’, que dominou a partida, mas não encontrou uma forma de marcar gols contra o Cádiz, bem posicionado em campo.

O time ‘rojiblanco’, que permanece na quarta posição do campeonato antes de enfrentar o Barcelona no próximo fim de semana, parece sentir falta de seu atacante Antoine Griezmann, lesionado desde 20 de fevereiro.

Desde então, o Atlético só conseguiu vencer um dos quatro jogos oficiais que disputou e o francês continua sendo dúvida antes do jogo de quarta-feira contra a Inter, em que os colchoneros terão de reverter uma desvantagem de um gol.

Neste sábado, os ‘rojiblancos’ tomaram a iniciativa na partida contra uma equipe do Cádiz que esperava atrás para partir no contra-ataque.

Os ‘rojiblancos’ quase abriram o placar num cruzamento para a área de Marcos Llorente, que Samuel Lino errou por pouco (12′).

O atacante brasileiro voltou a ser um dos homens mais perigosos do Atlético com seus avanços pela esquerda, diante da pouca produção ofensiva de Álvaro Morata e Memphis Depay, praticamente sumidos em campo.

– Juanmi abre o placar –

O Atlético tinha a posse de bola, mas o gol saiu do lado oposto quando Rubén Sobrino colocou na área pela esquerda e Juanmi desviou de cabeça para o fundo da rede ‘rojiblanca’ (24′).

O golo animou os anfitriões no Nuevo Mirandilla que ousaram pressionar um pouco mais na frente, mas logo voltaram ao plano inicial de esperar pela chegada do Atlético.

Os rojiblancos avançaram com a entrada de Ángel Correa, Nahuel Molina e Rodrigo Riquelme após o intervalo.

Correa quase empatou com um chute na área que foi defendido pelo goleiro Conan Ledesma (50′).

O Atlético parecia estar perto do empate, mas um erro defensivo permitiu a Juanmi finalizar sozinho um passe longo e superar Oblak para fazer 2 a 0 (64′).

Com a vantagem, o Cádiz se fechou ainda mais atrás diante de um Atlético que partiu com tudo em busca do gol.

Marcos Llorente fez Ledesma brilhar em uma cabeçada no centro da área do Cádiz (72′). O time conseguiu resistir e conquistou uma vitória que confirma a sua melhoria desde a chegada de Mauricio Pellegrino ao comando.

– Girona recupera vice-liderança –





O Girona venceu o Osasuna por 2 a 0 e recuperou o segundo lugar no campeonato, quatro pontos atrás do líder Real Madrid, que recebe o Celta neste domingo.

A equipe catalã conquistou os três pontos num jogo marcado pela chuva com gols de Cristian Portugués ‘Portu’ num chute cruzado (12′) e Savinho (86′).

O Osasuna tentou incomodar os donos da casa em alguns contra-ataques e com cabeçadas nas cobranças de escanteio.

Somente as boas intervenções do goleiro osasunista Sergio Herrera impediram que o Girona, que mais uma vez ultrapassou o Barcelona na classificação, terminasse a partida com maior vantagem.

Mais cedo, o Valencia venceu o Getafe por 1 a 0 com gol de Hugo Duro (40′) para continuar na luta pelas vagas europeias.

O Getafe, que não pôde contar com seus dois artilheiros Borja Mayoral e Mason Greenwood, acabou esbarrando na boa atuação do goleiro valenciano Giorgi Mamardashvili em uma partida muito acirrada.

Também neste sábado a Real Sociedad venceu o Granada fora de casa por 3 a 2, de virada, com dois gols na reta final. O resultado coloca a Real provisoriamente em sexto lugar. Já o Granada está afundado em 19º.

— Jogos da 28ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Barcelona – Mallorca 1 – 0

– Sábado:

Valencia – Getafe 1 – 0





Cádiz – Atlético de Madrid 2 – 0

Granada – Real Sociedad 2 – 3

Girona – Osasuna 2 – 0

– Domingo:

(10h00) Alavés – Rayo Vallecano

(12h15) Las Palmas – Athletic Bilbao

(14h30) Real Madrid – Celta Vigo

(17h00) Betis – Villarreal

– Segunda-feira:

(17h00) Almería – Sevilla

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 66 27 20 6 1 56 18 38

2. Girona 62 28 19 5 4 59 33 26

3. Barcelona 61 28 18 7 3 57 34 23

4. Atlético de Madrid 55 28 17 4 7 54 31 23

5. Athletic Bilbao 50 27 14 8 5 46 26 20

6. Real Sociedad 43 28 11 10 7 40 31 9

7. Betis 42 27 10 12 5 32 28 4

8. Valencia 40 27 11 7 9 32 31 1

9. Las Palmas 37 27 10 7 10 29 29 0

10. Osasuna 36 28 10 6 12 31 39 -8

11. Getafe 35 28 8 11 9 36 42 -6

12. Villarreal 32 27 8 8 11 43 49 -6

13. Alavés 29 27 7 8 12 25 33 -8

14. Sevilla 27 27 6 9 12 33 40 -7

15. Mallorca 27 28 5 12 11 24 35 -11

16. Rayo Vallecano 26 27 5 11 11 23 37 -14

17. Celta Vigo 24 27 5 9 13 30 39 -9

18. Cádiz 22 28 3 13 12 20 38 -18

19. Granada 14 27 2 8 17 30 57 -27

20. Almería 9 27 0 9 18 25 55 -30

