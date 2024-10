Atlético de Madrid perde em casa para o Lille (3-1) e se complica na Liga dos Campeões

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/10/2024 - 19:24 Para compartilhar:

Três semanas depois de surpreender o Real Madrid com uma vitória, o Lille venceu por 3 a 1 na visita ao Atlético de Madrid, deixando o time espanhol numa situação muito delicada, nesta quarta-feira (23), pela terceira rodada da Liga dos Campeões.

O argentino Julián Álvarez havia colocado o ‘Atleti’ em vantagem logo aos 8 minutos, aproveitando uma bobeada do jovem zagueiro Ousmane Touré. O atacante campeão do mundo pela ‘Albiceleste’ ficou cara a cara com o goleiro Lucas Chevalier e mandou para a rede.

Mas na segunda etapa os franceses despertaram e reagiram com um golaço do kosovar Edon Zhegrova (61′), um chute cruzado da entrada da área.

E a virada do Lille veio num pênalti convertido pelo canadense Jonathan David (74′).

A penalidade foi marcada após uma jogada confusa na área e longos minutos de revisão no VAR, o que gerou vários protestos e um cartão amarelo para o técnico do Atlético, Diego Simeone.

Jonathan David ainda marcou o terceiro, garantindo a vitória nos últimos minutos (88′) com um chute na área após uma assistência do sueco Gabriel Gudmundsson.

O canadense, que havia começado como reserva nesta partida, já havia sido o herói de seu time ao marcar o gol na vitória por 1 a 0 sobre o Real Madrid no início deste mês.

Com 6 pontos, os seis conquistados diante das duas principais equipes de Madri, o Lille ganha impulso nesta primeira fase da Liga dos Campeões, enquanto o Atlético, que na rodada anterior havia sido goleado pelo Benfica (4-0), permanece com 3 pontos.

“A equipe fez um grande primeiro tempo, mas esta competição é cruel. Se não marcar gols, está fora”, lamentou o treinador argentino do Atleti, Diego Simeone, que admitiu que o caminho para a próxima fase está “complicado” no momento.

Na quarta rodada, o time da capital espanhola vai enfrentar outro adversário francês: visita o Paris Saint-Germain, no dia 6 de novembro.

Um dia antes, o embalado Lille vai jogar em casa contra a Juventus.

dr/pm/aam/cb