Atlético de Madrid nega relação com empresa de árbitro que expulsou Bellingham

O Atlético de Madrid afirmou nesta quinta-feira (20) que “não tem nenhuma relação” com a empresa do árbitro José Luis Munuera Montero, acusado na imprensa espanhola de conflito de interesses, e denunciou uma “campanha coordenada de descrédito e assédio”.

O árbitro esteve no centro das atenções depois de decisões polêmicas no jogo do último fim de semana entre Osasuna e Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol.

Em comunicado, o Atlético confirmou que “o clube não mantém, e nunca manteve, nenhuma relação comercial ou contratual com a empresa Talentus Sports Speakers e que as informações publicadas não correspondem em nada com a realidade”.

Segundo vários veículos de imprensa espanhóis, essa empresa de assessoria no esporte, da qual Munuera Montero é fundador e acionista, tem laços com federações e vários clubes, entre os quais foi mencionado o nome do Atlético de Madrid.

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) já tinha confirmado, depois de uma investigação interna, que não existia conflito de interesses entre as atividades da empresa e o trabalho de Munuera Montero como árbitro.

No recente jogo entre Osasuna e Real Madrid, A TV oficial do clube merengue acusou o árbitro de não ter marcado vários pênaltis e de ter errado ao expulsar o inglês Jude Bellingham por insultá-lo

Bellingham, que foi suspenso por dois jogos pelo Comitê Disciplinar da RFEF devido a essa expulsão, negou ter insultado o árbitro e disse que foi vítima de “um erro de comunicação”.

