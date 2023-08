Atlético de Madrid massacra Rayo Vallecano por 7 a 0 e fica em segundo no Espanhol

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2023 - 18:34 Compartilhe

Em ritmo de treino o Atlético de Madrid derrotou o Rayo Vallecano, nesta segunda-feira, fora de casa, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. Três gols foram marcados no primeiro tempo e outros quatro na etapa final.

Com o resultado, o time do técnico Diego Simeone alcançou os mesmos sete pontos de Girona e Barcelona. Todas essas equipes são superadas pelo Real Madrid, único time a vencer os três jogos disputados na competição. O Rayo Vallecano segue com seis pontos.

Com espaço para usufruir de seu bom toque de bola, o Atlético de Madrid abriu o placar pouco antes dos dois minutos de jogo com Griezmann, que bateu de primeira após levantamento de De Paul.

Entusiasmado por ter vencido os dois primeiros jogos do Espanhol, o Rayo Vallecano foi em busca do empate, mas levou o segundo gol, aos 16 minutos, com Molina, após mais uma bela assistência de De Paul.

Ainda houve tempo para o terceiro gol do Atlético na primeira etapa. Niguez fez boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para Depay apenas empurrar para o fundo do gol: 3 a 0.

No segundo tempo, o Atlético de Madrid diminuiu o ritmo, mas ao sentir a fragilidade do adversário aumentou a velocidade na parte final da partida e somou mais quatro gols com os jogadores que vieram do banco.

Aos 28, Morata surgiu livre e fez o quarto gol dos visitantes. Aos 34, Dimitrievski saiu jogando errado e entregou a bola para Correa. A finalização saiu por cobertura para marcar o quinto gol.

Aos 39, o sexto começou com Correa, que iniciou o contra-ataque com belo toque para Morata disparar e marcar de novo. E não parou por aí. Aos 40, em novo contra-ataque, foi a vez de Morata servir Llorente: 7 a 0. Ironicamente, os torcedores do Rayo Vallecano passaram a gritar ‘olé’ a cada toque da equipe da casa.

No outro jogo desta segunda-feira, o Getafe venceu, em casa, o Alavés, por 1 a 0, gol de Mayoral e chegou aos quatro pontos, em 12º lugar. Já o Alavés permanece com três pontos, na 14ª colocação.

