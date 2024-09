Atlético de Madrid marca no fim e vence Leipzig (2-1) na Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/09/2024 - 19:22 Para compartilhar:

O Atlético de Madrid estreou na Liga dos Campeões com vitória sobre o RB Leipzig por 2 a 1 nesta quinta-feira (19), no estádio Metropolitano, com gols do francês Antoine Griezmann (28′) e do uruguaio José María Giménez (90′).

Um uma atuação inspirada de Ángel Correa e Griezmann muito ativo, o time ‘colchonero’ foi superior durante grande parte do duelo, apesar de ter começado atrás no placar com o Leipzig marcando logo aos quatro minutos com o esloveno Benjamin Sesko.

A equipe alemã saiu na frente na primeira grande chance da partida, em um contra-ataque comandado por Sesko, que aproveitou rebote do goleiro Jan Oblak para mandar a bola para as redes de cabeça.

O Atlético se recompôs e criou várias oportunidades, a mais perigosa em um chute de Ángel Correa que explodiu na trave (25′).

O primeiro gol do time espanhol saiu pouco depois, graças a um grande passe de Marcos Llorente para Griezmann, que bateu forte para superar o goleiro Péter Gulácsi (28′).

– “Diferencial” Griezmann –

No segundo tempo, o Atlético seguiu pressionando e o técnico Diego Simeone fez quatro mudanças na equipe, com as entradas de Samuel Lino, Conor Gallagher, Alexander Sorloth e Nahuel Molina, substituindo, entre outros, Correa e o astro argentino Julián Álvarez, que teve uma atuação apagada.

Nos minutos finais, quando parecia que o jogo acabaria com o empate no placar, um passe preciso de Griezman encontrou a cabeça de Giménez, que mandou a bola para as redes e deu a vitória ao time espanhol.

“Começamos o jogo atacando porque sabíamos que eles seriam corajosos e no segundo tempo vi que poderíamos continuar atacando com jogadores diferentes. Com as mudanças, surgiu uma equipe mais forte na recuperação da bola, e consequentemente veio o gol”, afirmou Simeone.

“Precisamos do Griezmann desta forma, ele é um jogador diferencial para nós e quando ele está bem coisas diferentes acontecem. Precisamos que ele continue nesta linha e que a equipe o acompanhe para que ele possa aparecer como fez hoje”, acrescentou o treinador argentino.

O Atlético de Madrid segue invicto na temporada. No Campeonato Espanhol começou bem e é o vice-líder a quatro pontos do Barcelona (1º), depois de três vitórias e dois empates.

Por sua vez, o RB Leipzig é o terceiro colocado no Campeonato Alemão, com sete pontos em três jogos. O grande momento da equipe foi a vitória fora de casa sobre o Bayer Leverkusen, na segunda rodada (3 a 2), depois de estar perdendo por 2 a 0, interrompendo uma série de 35 jogos de invencibilidade na liga do atual campeão alemão.

