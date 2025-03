Atlético de Madrid leva virada nos acréscimos do Getafe e desperdiça chance de liderar Espanhol

O Atlético de Madrid desperdiçou a chance de assumir provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol ao levar a virada do Getafe e perder por 2 a 1 neste domingo. O gol de empate foi marcado aos 43 minutos do segundo tempo, e o da virada nos acréscimos. O time do técnico Diego Simeone ficaria no topo da tabela se vencesse. Com 56 pontos, o Atlético permanece com um a menos do que o Barcelona, que tem um jogo a menos.

O Barcelona jogaria no sábado contra o Osasuna, mas o confronto foi suspenso devido à morte repentina do médico da equipe principal, Carles Miñarro García. A perda chocou atletas e comissão técnica e, por conta disso, o clube solicitou que o jogo não fosse realizado. Atlético e Barcelona se enfrentam na próxima rodada, no domingo, no Metropolitano de Madri.

Antes do clássico, porém, o Atlético tenta a virada no confronto pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O time foi derrotado na partida de ida contra o Real Madrid por 2 a 1. A definição da vaga acontece no Metropolitano, na quarta-feira. Um dia antes, o Barcelona tenta confirmar sua vaga em casa após ter vencido o Benfica por 1 a 0, em Portugal.

Como visitante, o Atlético fez um jogo truncado contra o Getafe. O primeiro tempo terminou com apenas uma finalização certa, do Getafe, apesar da maior posse de bola do Atlético de Madrid.

O segundo tempo tinha o mesmo roteiro até os 28 minutos, quando em uma bola levantada na área do Getafe bateu no braço de um defensor, que havia esticado os membros para se proteger do contato com o goleiro Soria. Após revisão do VAR, o pênalti foi marcado e gerou muita reclamação dos jogadores do Getafe. Rico e Djene foram advertidos com cartão amarelo por reclamação.

O atacante Sorloth bateu forte e marcou. O norueguês marcou seu décimo gole se igualou ao argentino Julian Alvarez como artilheiro do time no Espanhol. Com poucos minutos para o fim, o Atlético tinha o domínio da situação quando Angel Correa cometeu uma falta dura e foi expulso após revisão do VAR.

Na sequência, após a cobrança de falta e bola levantada na área do Atlético, o time da casa chegou ao empate com Arambari finalizando já na pequena área aos 43 minutos. Arambari fez o gol da virada aos 47 minutos ao desviar uma finalização de fora da área. A comemoração do Getafe teve que adiada por alguns momentos enquanto o VAR revisava uma possível posição de impedimento.

O Getafe voltou a vencer após duas derrotas, chegou aos 33 pontos na 11ª posição. Na próxima rodada, o Getafe enfrenta o Osasuna como visitante no domingo.