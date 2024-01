Atlético de Madrid leva susto, mas bate Lugo e garante vaga nas oitavas da Copa do Rei

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/01/2024 - 14:05 Para compartilhar:

Após um primeiro tempo bastante equilibrado, e até de certa pressão por parte do adversário, o Atlético de Madrid fez valer a sua superioridade para garantir a classificação às oitavas de final da Copa do Rei. O time do técnico Diego Simeone derrotou o Lugo por 3 a 1, neste sábado, com destaque para o centroavante Depay, que marcou duas vezes na partida. Angel Correa completou o placar enquanto Antonetti descontou.

Atuando na casa do adversário, o Atlético de Madrid balançou a rede já aos dois minutos. Javi Galan fez boa jogada no setor de ataque e serviu Angel Correa, que não teve trabalho para abrir a contagem: 1 a 0.

O gol no início, porém, não intimidou os donos da casa. O Lugo seguiu buscando o ataque e, após uma boa chance desperdiçada pelo atleticano Azpilicuelta, aos 26 minutos, conseguiu equilibrar o confronto.

O gol de empate teve origem em um lance inusitado. Após um erro defensivo, o goleiro Tabuaco precisou dividir a bola com o atacante do Atlético de Madrid em sua área. Na sequência, ele deu um chutão e encontrou Antonetti no campo de ataque. O centroavante partiu em velocidade, se livrou da marcação na grande área, e chutou de esquerda para deixar tudo igual: 1 a 1, aos 39 minutos.

Embalado pelo empate e com o apoio da torcida, o Lugo voltou do intervalo com mais ousadia. O técnico português Paulo Alves adiantou a marcação para pressionar o rival, mas abriu espaços em sua defesa. E em uma bela trama pela direita, o Atlético de Madrid se aproveitou da liberdade no campo ofensivo para voltar a liderar o placar.

Memphis Depay se posicionou pelo lado direito, recebeu livre e entrou na grande área. Ele driblou um zagueiro e finalizou com categoria, de pé esquerdo, para fazer 2 a 1 para os visitantes, aos 19 minutos.

O gol que deu tranquilidade ao Atlético aconteceu em mais uma jogada pela direita. Llorente chegou à linha de fundo sem marcação e cruzou na medida para a conclusão de Depay, que selou o triunfo fazendo 3 a 1 aos 30 minutos.

