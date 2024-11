Atlético de Madrid goleia Sparta Praga (6-0) fora de casa na Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/11/2024 - 17:37 Para compartilhar:

O Atlético de Madrid conseguiu uma grande vitória fora de casa ao golear o Sparta Praga por 6 a 0 nesta terça-feira (26), na República Tcheca, pela 5ª rodada da Liga dos Campeões.

Os gols do jogo foram marcados por Julián Álvarez (15′ e 59′), Marcos Llorente (43′), Antoine Griezmann (70) e Ángel Correa (85′ e 89′), e o Atlético emendou uma série de seis vitórias consecutivas, contando todas as competições.

O técnico Diego Simeone optou pela entrada de Griezman e manter Alexander Sorloth, que fez uma boa partida, ao lado de um incansável Álvarez.

E o time ‘colchonero’ não demorou a abrir o placar. Álvarez cobrou falta com perfeição no ângulo do goleiro Peter Vindahl, que nada pôde fazer.

O segundo veio depois de uma tentativa de cruzamento de Llorente que pegou efeito e foi direto para o gol, depois de Sorloth passar na frente da bola e enganar Vindahl.

Álvarez fez mais um no segundo tempo depois de ficar cara a cara com passe de Giuliano Simeone e Griezmann ampliou com um chute cruzado.

Correa, herói da vitória anterior do Atlético na Champions com um gol nos acréscimos contra o PSG, também deixou sua marca na goleada. O argentino balançou as redes duas vezes na reta final: primeiro com passe do brasileiro Samuel Lino na área e depois levando a melhor sobre dois defensores até finalizar.

Com esta terceira vitória na Champions, o Atlético de Madrid soma 9 pontos e se mantém próximo da briga pelo Top 8, que dá vaga direta nas oitavas de final. Já o Sparta Praga segue na parte de baixo da tabela, com apenas 4 pontos em cinco jogos.

