O Atlético de Madrid se classificou diretamente para as oitavas de final da Liga dos Campeões ao golear o já eliminado RB Salzburg por 4 a 1 nesta quarta-feira (29), na Áustria.

Giuliano Simeone (5′), Antoine Griezmann (13′ e 45’+1) encaminharam antes do intervalo a vitória do Atlético, que terminou a primeira fase do torneio na quinta posição.

No segundo tempo, Marcos Llorente (63′) marcou o quarto dos espanhóis, enquanto o Salzburg fez seu gol de honra com Adam Daghim (90’+1).

