Atlético de Madrid fica no 0 a 0 em casa com Athletic Bilbao pelo Espanhol

O Atlético de Madrid não conseguiu passar do empate em 0 a 0 em casa diante do Athletic Bilbao, neste sábado, pela quinta rodada da LaLiga espanhola mas se manteve na liderança provisória com 11 pontos (três vitórias e dois empates).

Os ‘rojiblancos’ agora possuem um a mais que o Real Madrid (2º) e o Valencia (3º), que somam 10 e se enfrentam no domingo, na partida de maior destaque do fim de semana do futebol espanhol.

O Atlético está em quarto lugar, com 9 pontos, e segue invicto. Foi o segundo empate sem gols da semana do time madrilenho no Estádio Metropolitano, depois de registar o mesmo resultado diante do Porto na sua estreia na Liga dos Campeões, na quarta-feira.

“Eu não vou buscar desculpas, isso é futebol. É algo que pode acontecer e eu confio no time, nos nossos jogadores. Vamos trabalhar para que esses nomes façam o que sempre fizeram: gols”, disse o técnico argentino do Atlético, Diego Simeone, sobre o jejum de gols nos últimos dois jogos.

O atual campeão da Liga espanhola também terminou este sábado com um jogador a menos, devido à expulsão do português João Félix aos 78 minutos, primeiro advertido por uma falta em um adversário e depois por protestar.

Pouco antes, o Atlético havia quase marcado um gol com um chute rasteiro de Marcos Llorente (75), que Unai Simón tocou de leve, o suficiente para que a bola batesse na trave.

Nos acréscimos (90+2), o Athletic esteve perto de ficar com a vitória, mas Asier Villalibre mandou alto em uma grande chance diante do gol de Jan Oblak.

O francês Antoine Griezmann, que voltou ao Atlético quase no encerramento da última janela do mercado de transferências após duas temporadas no Barcelona, foi substituído pelo uruguaio Luis Suárez aos 54 minutos. O francês, que fez sua segunda partida desde seu retorno, ainda não marcou nesta nova etapa.

O Atlético registra seu terceiro jogo consecutivo com um empate em casa levando em consideração todas as competições, já que antes dos dois 0-0 desta semana empatou em 2 a 2 no dia 29 de agosto contra o Villarreal. Sua última vitória em casa foi em 22 de agosto, quando derrotou o Elche por 1 a 0.

– Grande estreia de Falcao –

Mais cedo o atacante colombiano Radamel Falcao estreou com um gol na vitória do Rayo Vallecano (7º) por 3 a 0 sobre o último colocado Getafe, neste sábado, pela 5ª rodada do campeonato espanhol.

Apresentado na quinta-feira após rescindir seu contrato com o turco Galatasaray, ‘El Tigre’ Falcao não poderia ter tido um melhor retorno ao futebol espanhol, onde já jogou de 2011 a 2013 no Atlético de Madrid.

Com a camisa 3 nas costas, número incomum para um centroavante, Falcao entrou em campo aos 70 minutos e deu o toque final à vitória do Rayo Vallecano com um espetacular chute cruzado de direita de dentro da área (81).







Óscar Trejo, de pênalti (9) e o senegalês Pathé Ciss (78) marcaram antes do colombiano.

Com esta vitória, o Rayo se instala na parte de cima da tabela (7º com 7 pontos), enquanto o Getafe ainda não pontuou após cinco rodadas, campanha que deixa seu treinador José Miguel González ‘Míchel’ na corda-bamba.

Em outra partida deste sábado o Elche abriu o placar no primeiro tempo com Lucas Pérez (33) em casa mas o Levante empatou na segunda etapa com um gol de José Luis Morales (55). O argentino Javier Pastore, novo reforço do Elche, disputou a última meia hora do jogo.

O Osasuna subiu para a sexta posição provisoriamente com a vitória do último jogo deste sábado por 2 a 0 sobre o lanterna Alavés, que ainda não pontuou.

Os gols do time navarro no estádio de Mendizorroza foram marcados por David García (22) e Roberto Torres (29, de pênalti).

— Jogos da 5ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Celta Vigo – Cádiz 1 – 2

– Sábado:

Rayo Vallecano – Getafe 3 – 0

Atlético de Madrid – Athletic Bilbao0 – 0

Elche – Levante 1 – 1

Alavés – Osasuna 0 – 2

– Domingo:

(09h00) Mallorca – Villarreal

(11h15) Real Sociedad – Sevilla

(13h30) Betis – Espanyol

(16h00) Valencia – Real Madrid

– Segunda-feira:

(16h00) Barcelona – Granada

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atlético de Madrid 11 5 3 2 0 7 4 3

2. Real Madrid 10 4 3 1 0 13 6 7

3. Valencia 10 4 3 1 0 9 2 7

4. Athletic Bilbao 9 5 2 3 0 4 1 3

5. Real Sociedad 9 4 3 0 1 6 4 2

6. Osasuna 8 5 2 2 1 6 6 0

7. Sevilla 7 3 2 1 0 5 1 4

8. Rayo Vallecano 7 5 2 1 2 8 5 3

9. Barcelona 7 3 2 1 0 7 4 3

10. Mallorca 7 4 2 1 1 3 3 0

11. Elche 6 5 1 3 1 3 3 0

12. Betis 5 4 1 2 1 4 4 0

13. Cádiz 5 5 1 2 2 6 8 -2

14. Levante 4 5 0 4 1 6 7 -1

15. Villarreal 3 3 0 3 0 2 2 0

16. Espanyol 2 4 0 2 2 1 3 -2

17. Granada 2 4 0 2 2 2 7 -5

18. Celta Vigo 1 5 0 1 4 4 10 -6

19. Getafe 0 5 0 0 5 1 8 -7

20. Alavés 0 4 0 0 4 1 10 -9

