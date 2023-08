Atlético de Madrid fecha rodada de abertura do Espanhol com vitória sobre o Granada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2023 - 18:54 Compartilhe

Terceiro colocado na última edição do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid começou a campanha da nova edição da LaLiga com o pé direito. Os comandados de Diego Simeone receberam o Granada, nesta segunda-feira, e despacharam o rival por 3 a 1, fechando a rodada de abertura da competição.

Com o resultado, o time madrileno assumiu a ponta da tabela pelo saldo de gols, à frente de Osasuna, Rayo Vallecano, Real Madrid, Betis, Valencia e Cadiz, todos os times que venceram na primeira rodada.

Mesmo jogando fora de casa, o Granada mostrou personalidade, com muita troca de passe. O time fez sua estreia na elite espanhola depois de ser campeão da segunda divisão na última temporada. Por falar no último ano, o Atlético foi a campo carregando uma sequência de nove triunfos diante de sua torcida, a maior série positiva desde 2013.

Logo no início de partida, aos 7, Pablo Barrios foi a campo no lugar de Koke, que saiu machucado. O jogo, então, se agitou no fim. Álvaro Morata abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo em finalização de pé direito no meio da área após escanteio.

Na volta dos vestiários, aos 17, Samu, de apenas 19 anos, descontou de pé esquerdo, no centro do gol, com assistência de Gonzalo Villar. Memphis Depay, eleito o melhor da partida, saiu do banco para anotar um golaço de fora da área e recolocar o Atlético à frente no placar. Llorente, no apagar das luzes, aproveitou vacilo da defesa visitante e colocou o último prego no caixão do Granada.

Na próxima rodada, o Atlético de Madrid vai encarar o Bétis, fora de casa. Já o Granada terá pela frente o Rayo Vallecano. Os dois compromissos acontecem no próximo domingo e na segunda-feira, respectivamente.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias