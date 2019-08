Atlético de Madrid estreia no Campeonato Espanhol com vitória sobre o Getafe

O novo Atlético de Madrid convenceu. O time da capital estreou no Campeonato Espanhol com uma vitória de 1 a 0 sobre seus vizinhos do Getafe no encerramento da primeira rodada neste domingo, diante de sua torcida, no Wanda Metropolitano.

O único gol da partida foi marcado aos 23 minutos por Álvaro Morata, que cabeceou para o fundo das redes um cruzamento do inglês Kevin Trippier, uma das novas caras do Atlético nesta temporada.

Morata ainda perdeu um pênalti no segundo tempo (56) que poderia ter dado mais tranquilidade a sua equipe. A penalidade máxima foi marcada pelo árbitro após uma espetacular jogada individual do jovem português João Félix, recém contratado, que foi derrubado na área.

Félix foi depois substituído no meio da segunda etapa, após aparentemente ter se machucado em uma queda.

As duas equipes acabaram ficando com um jogador a menos, que foram expulsos antes do intervalo: Jorge Molina (do Getafe) recebeu o cartão vermelho aos 38 e aos 42 o brasileiro Renan Lodi (do Atlético) levou o segundo amarelo.

O placar apertado se manteve até o final, mas o Getafe pouco assustou o goleiro Jan Oblak.

Sua melhor chance aconteceu por meio de Ángel Rodríguez, com um chute de pé esquerdo que foi pela linha de fundo (86).

Nas demais partidas deste domingo o destaque foi o triunfo do Sevilla por 2 a 0 sobre o Espanyol fora de casa.

Sergio Reguilón (aos 44 minutos) e Nolito (86) marcaram os gols no estádio de Cornellá.

O Espanyol sofre esta derrota antes de encarar na quinta-feira o playoff para entrar na fase de grupos da Liga Europa, contra o Zorya ucraniano.

Já o Valladolid conseguiu vencer por 2 a 1 no estádio do Betis, com um gol decisivo de Óscar Plano bem no fim do jogo (89).

O Betis jogou quase toda a partida com dez homens em campo, devido à expulsão aos 8 minutos de seu goleiro Joel Robles.

No primeiro duelo deste domingo, o Alavés venceu o Levante em casa por 1 a 0.

O autor do gol foi Joselu (54), de cabeça. Após uma cobrança de escanteio, o goleiro do Levante, Aitor Fernández, afastou a bola, que já tinha cruzado a linha do gol. O chileno Guillermo Maripán ainda mandou para o fundo das redes para evitar qualquer dúvida.

O Real Madrid lidera o campeonato com três pontos depois de sua vitória em Vigo sobre o Celta no sábado (3-1). O time comandado pelo técnico Zinedine Zidane tem uma vantagem de três pontos sobre o Barcelona, que perdeu por 1 a 0 fora de casa para o Athletic Bilbao na sexta-feira.

— Resultados da 1ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Sexta-feira:

Athletic Bilbao – Barcelona 1 – 0

– Sábado:

Celta Vigo – Real Madrid 1 – 3

Valencia – Real Sociedad 1 – 1

Mallorca – Eibar 2 – 1

Leganés – Osasuna 0 – 1

Villarreal – Granada 4 – 4

– Domingo:

Alavés – Levante 1 – 0

Espanyol – Sevilla 0 – 2

Betis – Valladolid 1 – 2

Atlético de Madrid – Getafe 1 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 3 1 1 0 0 3 1 2

2. Sevilla 3 1 1 0 0 2 0 2

3. Mallorca 3 1 1 0 0 2 1 1

. Valladolid 3 1 1 0 0 2 1 1

5. Athletic Bilbao 3 1 1 0 0 1 0 1

. Osasuna 3 1 1 0 0 1 0 1

. Alavés 3 1 1 0 0 1 0 1

8. Granada 1 1 0 1 0 4 4 0

. Villarreal 1 1 0 1 0 4 4 0

10. Real Sociedad 1 1 0 1 0 1 1 0

. Valencia 1 1 0 1 0 1 1 0

12. Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0

. Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Betis 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Eibar 0 1 0 0 1 1 2 -1

16. Leganés 0 1 0 0 1 0 1 -1

. Barcelona 0 1 0 0 1 0 1 -1

. Levante 0 1 0 0 1 0 1 -1

19. Celta Vigo 0 1 0 0 1 1 3 -2

20. Espanyol 0 1 0 0 1 0 2 -2

