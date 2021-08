Atlético de Madrid está interessado em Matheus Cunha, destaque do Brasil nos Jogos Olímpicos Atacante brasileiro marcou três gols na competição, sendo um na decisão contra a Espanha. Jogador pertence ao Hertha Berlin e já teve passagem pelo RB Leipzig

Matheus Cunha, um dos destaques do Brasil nos Jogos Olímpicos, despertou o interesse do Atlético de Madrid, segundo o jornalista Fabrizio Roamno. O centroavante pertence ao Hertha Berlin, da Alemanha, e terminou a Olimpíada com três gols anotados.

O clube espanhol havia sondado as chegadas de Vlahovic, da Fiorentina, e de Rafa Mir, do Wolverhampton. No entanto, os colchoneros não entraram em um acordo com a Viola, enquanto as negociações com a equipe da Premier League não progrediram.

Matheus Cunha foi contratado pelo Hertha Berlin na janela de transferências de janeiro de 2020 e possui contrato com o clube até 2025. Em 39 partidas pela equipe alemã, o atleta de 22 anos tem 13 gols marcados e contribuiu com 10 assistências.

Durante o último ciclo olímpico, o centroavante foi um dos principais nomes da equipe de André Jardine. Além disso, o atleta deve ser útil no elenco de Diego SImeone, que conta com Luis Suárez como principal jogador do sistema ofensivo, mas que se encaminha para a reta final de carreira.

