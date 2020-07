Atlético de Madrid enfrenta o Real Betis para garantir uma vaga na Champions League 2020/21 No Wanda Metropolitano, Colchoneros necessitam vencer para garantirem um lugar na próxima edição da competição europeia. já os visitantes seguem no meio da tabela

Neste sábado, o Atlético de Madrid recebe o Real Betis em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, no Wanda Metropolitano, às 17h (horário de Brasília). Na terceira posição, os Colchoneros necessitam vencer para garantirem uma vaga na próxima edição da Champions League (2020/21).

O Real Betis, por sua vez, está no meio da tabela, na décima terceira posição, com 41 pontos, nove à frente do Mallorca, que é a primeira equipe da zona de rebaixamento da competição.

Em entrevista coletiva, o treinador Diego Simeone analisou a evolução do adversário nos últimos jogos e reiterou a importância da vitória no jogo deste sábado para as pretensões do Atlético na próxima temporada. Ele salientou que o campeonato ainda não acabou e que sua equipe precisa manter o foco até o último confronto.

– O Betis melhorou bastante, principalmente contra o Levante, perdeu por 2 a 0, mas estava jogando muito bem. Ganhou o último jogo, cumpriu o objetivo e pode terminar com facilidade. É um time que joga muito bem e tem a tranquilidade de alcançar a salvação – comentou, e completou.

– Um excelente trabalho foi feito até hoje, mas precisamos permanecer os mesmos no jogo de amanhã. Os números ainda não estão disponíveis e é nisso que vivemos. Ainda temos muito em jogo e precisamos alcançar os objetivos do Atlético – destacou.

O técnico argentino também comentou sobre o sorteio da atual Champions League realizado nesta sexta, em Nyon, na Suíça. A configuração foi a melhor possível para os Colchoneros, que irão encarar o Leipzig. Em caso de nova classificação, os espanhóis enfrentarão o vencedor do confronto entre PSG e Atalanta. Apesar do sorteio, Simeone evitou o favoritismo e disse que a disputa será equilibrada.

– Como sempre, nas quartas de final, você encontra ótimas equipes, neste caso uma equipe alemã que vem fazendo uma ótima temporada competindo durante toda a temporada nos primeiros lugares da Liga Alemã e com uma maneira muito ofensiva de jogar, com muitas pessoas ocupando a largura do campo e com uma velocidade muito alta no jogo – disse.

Nesta semana, o Betis anunciou a contratação do técnico Manuel Pellegrini, porém o atual comandante Alexis Trujillo afirmou que terá tempo para conversar sobre o chileno, mas que no momento o foco são as últimas três partidas do campeonato, que serão disputadas como se fossem verdadeiras finais.

– Temos três jogos restantes. Vamos tentar enfrentar todos os jogos como se fosse uma final para somar o máximo de pontos possível e subir na mesa. Os jogadores estão com a mesma intensidade que antes do dia de Osasuna. Sim Não mostramos a mesma intensidade com a qual o Atlético vai ser difícil de competir – argumentou.

