Atlético de Madrid encontra dificuldades, mas vence Granada Com partida discreta de Suárez, equipe de Simeone contou com gols de Llorente e Correa para chegar aos 54 pontos e se manter na briga pelo título do Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid conquistou uma importante vitória fora de casa contra o Granada por 2 a 1. Apesar das dificuldades na criação e sofrer gol pela terceira rodada seguida, Llorente e e Correa garantiram os três pontos e a equipe de Simeone segue na ponta em busca do título do Campeonato Espanhol.

UMA CHANCE

Apesar de ter tido um início forte, o Atlético de Madrid não conseguiu impor sua superioridade técnica no campo. A melhor chance do primeiro tempo aconteceu somente aos 29 minutos com Luis Suárez recebendo bola dentro da área e finalizando cruzado para boa defesa de Rui Silva. Após o lance, o time de Simeone pouco criou.

ESQUENTOU

Após o início morno na segunda etapa, Llorente recebeu passe na entrada da área aos 17 minutos, cortou a defesa para o meio e finalizou no cantinho de Rui Silva para abrir o placar do jogo. A resposta do Granada veio aos 20 com Herrera empatando a partida após aproveitar cruzamento rasteiro e chutar com desvio na zaga do Atlético para matar as chances de Oblak.

MESMA MOEDA

Mesmo com dificuldades em criar boas oportunidades de gol, o Atlético conseguiu chegar ao segundo tento aos 29 minutos minutos. Correa recebeu passe pelo lado direito da área, limpou a marcação, finalizou e contou com desvio nos pés de Vallejo para encobrir o goleiro adversário e colocar os líderes na frente do marcador novamente.

