Atlético de Madrid e Lazio se classificam para as oitavas da Champions

O Atlético de Madrid comemorou seu 100º jogo sob comando do técnico argentino Diego Simeone na Liga dos Campeões com uma vitória sobre o Feyenoord por 3 a 1 nesta terça-feira (29), em Roterdã, que deu ao time ‘colchonero’ e à Lazio a classificação para as oitavas de final da competição.

O Atlético chegou à vitória com dois gols contra dos adversários, marcados por por Lutsharel Geertruida (14′) e Santi Giménez (81), e outro de Mario Hermoso (57′), enquanto os holandeses descontaram com Mats Wieffel (77′).

