Atlético de Madrid derrota Espanyol; Sevilla vence Betis

Depois de dois empates consecutivos no campeonato espanhol e uma dolorosa derrota na Champions para o Bayer Leverkusen, o Atlético de Madrid se reencontrou com a vitória ao superar o Espanyol por 3 a 1 neste domingo, um triunfo que colocou o time comandado por Diego Simeone no pódio.

A equipe catalã abriu com um gol de Sergi Darder pouco antes do intervalo (38), mas o argentino Ángel Correa conseguiu empatar na última jogada do primeiro tempo (45+2).

Na segunda etapa, Álvaro Morata colocou o Atlético em vantagem (58) e Koke decretou a vitória nos acréscimos.

Com este triunfo, o Atlético subiu para terceiro com 24 pontos, um a menos que os líderes Barcelona e Real Madrid, que no sábado venceram seus duelos contra Celta (4-1) e Eibar (4-0).

Já o Espanyol se manteve na zona de rebaixamento com 8 pontos, a cinco da primeira posição de salvação, que no momento pertence ao Betis.

– Sevilla vence clássico –

Também neste domingo o Sevilla venceu no estádio do Betis o ‘Derbi sevillano’ graças aos gols do argentino Lucas Ocampos aos 13 minutos e do holandês Luuk De Jong (55). Lorenzo García ‘Loren’ havia empatado para o Betis aos 44 minutos, mas a equipe ‘verdiblanco’ não conseguiu evitar uma derrota que a deixou em uma situação delicada, na 17ª posição.

Já o Sevilla subiu para a quarta posição, com 24 pontos, assim como o Atlético de Madrid.

Quem escapou por enquanto da zona da degola foi o Mallorca, que venceu o Villarreal por 3 a 1 neste domingo com o primeiro gol na Espanha do prodígio japonês Take Kubo, de 18 anos, cedido pelo Real Madrid.

O marfinense Lago Junior (13) e Dani Rodríguez (23), ambos de pênalti, colocaram o Mallorca na frente, e Santi Cazorla (49) diminuiu para o Villarreal, também cobrando penalidade máxima.

Quatro minutos depois Kubo, grande promessa do futebol mundial, fez sua estreia como goleador na Liga com uma bomba de esquerda decisiva de fora da área.

Na outra partida disputada neste domingo o Athletic Bilbao (6º) venceu o Levante (12º) em seu estádio por 2 a 1.

Os gols do time local foram marcados pelo atacante Iker Muniain (57) e o zagueiro Ander Capa (87). Os visitantes haviam empatado com o defensor Sergio Postigo (45+1).

— Jogos da 13ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Real Sociedad – Leganés 1 – 1

– Sábado:

Alavés – Valladolid 3 – 0

Valencia – Granada 2 – 0

Eibar – Real Madrid 0 – 4

Barcelona – Celta Vigo 4 – 1

– Domingo:

Mallorca – Villarreal 3 – 1

Athletic Bilbao – Levante 2 – 1

Atlético de Madrid – Espanyol 3 – 1

Getafe – Osasuna 0 – 0

Betis – Sevilla 1 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 25 12 8 1 3 33 15 18

2. Real Madrid 25 12 7 4 1 25 9 16

3. Atlético de Madrid 24 13 6 6 1 15 8 7

4. Sevilla 24 13 7 3 3 17 14 3

5. Real Sociedad 23 13 7 2 4 21 14 7

6. Athletic Bilbao 20 13 5 5 3 13 8 5

7. Getafe 20 13 5 5 3 18 15 3

8. Granada 20 13 6 2 5 19 17 2

9. Valencia 20 13 5 5 3 19 18 1

10. Osasuna 19 13 4 7 2 16 13 3

11. Villarreal 18 13 5 3 5 26 19 7

12. Levante 17 13 5 2 6 16 16 0

13. Valladolid 17 13 4 5 4 14 17 -3

14. Alavés 15 13 4 3 6 14 18 -4

15. Eibar 15 13 4 3 6 14 21 -7

16. Mallorca 14 13 4 2 7 12 19 -7

17. Betis 13 13 3 4 6 15 23 -8

18. Celta Vigo 9 13 2 3 8 7 19 -12

19. Espanyol 8 13 2 2 9 7 23 -16

20. Leganés 6 13 1 3 9 7 22 -15

