Atlético de Madrid contrata argentino De Paul

O Atlético de Madrid anunciou nesta segunda-feira a contratação do meia argentino Rodrigo de Paul, que no sábado participou da conquista da Copa América com a seleção da Argentina, pelas próximas cinco temporadas.

“O Atlético de Madrid chegou a um acordo com a Udinese para a transferência de Rodrigo de Paul” até junho de 2026, informou o clube espanhol, que não informou o valor da transferência, mas, segundo a imprensa espanhola, seria em torno de 35 milhões de euros (41,4 milhões de dólares).

O meia de 27 anos, que vem para reforçar o meio-campo do Atlético de Madrid, retorna assim ao Campeonato Espanhol, onde atuou pelo Valencia entre 2014 e 2016, após deixar o argentino Racing.

O Valencia vai se beneficiar desta transferência, já que uma porcentagem de uma futura venda do jogador estava reservada quando foi transferido para a Udinese em 2016.

“Um meia poderoso chega ao nosso clube, com grande facilidade para ir ao ataque, para fazer gols e para dar passes para os companheiros”, divulgou o Atlético.

“Estou muito feliz, vou para o campeão espanhol e sei a responsabilidade que isso acarreta. É um grande passo na minha carreira”, disse de Paul, citado no comunicado do time de Madri.

O argentino, que irá se apresentar ao novo time após alguns dias de férias, é a segunda contratação do Atlético de Madri no início desta temporada, após a chegada do brasileiro naturalizado português Marcos Paulo.

