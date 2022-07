Atlético de Madrid cede brasileiro Samuel Lino por empréstimo ao Valencia

O atacante brasileiro Samuel Lino, de 22 anos, jogará a próxima temporada pelo Valencia, que acertou nesta quinta-feira o empréstimo do jogador com o Atlético de Madrid.







“O atacante chega cedido até 30 de junho” de 2023, informou o Valencia em um comunicado.

O Atlético de Madrid anunciou no dia 8 de julho a contratação de Samuel, que estava no Gil Vicente de Portugal, para as próximas cinco temporadas.

A forte concorrência no ataque, especialmente com o belga Yannick Carrasco, levou o Atlético a ceder o brasileiro ao Valencia por um ano para que possa ter mais minutos em campo e ganhar experiência.

Na temporada passada, Samuel marcou 13 gols em 37 jogos entre todas as competições e ajudou o Gil Vicente a terminar o Campeonato Português na quinta colocação.

gr/dr/cb