Atlético de Madrid ‘carimba’ faixa do City em amistoso na Coreia do Sul

Foi só um amistoso de pré-temporada, mas mesmo assim o Atlético de Madrid conseguiu fazer o Manchester City conhecer a sua primeira derrota desde os títulos do Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões neste domingo, em Seul, na Coreia do Sul. Depay e Carrasco em lindos chutes de fora da área fizeram os gols dos espanhóis. Rúben Diaz descontou, de cabeça, após cobrança de escanteio.

A última derrota da equipe inglesa foi em 5 de fevereiro passado, quando perdeu para o Tottenham pelo Inglês. Até mesmo no primeiro duelo amistoso da pré-temporada o time de Pep Guardiola saiu vitorioso: 2 a 1 sobre o Bayern de Munique.

O Manchester volta a campo agora no próximo dia 6 quando enfrenta o Arsenal pela Supercopa Inglesa. A estreia na Premier League será dia 11 diante do Burnley.

Apesar da derrota, o City mostrou que continua com seu estilo de jogo, mantendo mais a posse de bola e chutando bastante a gol. No total, deu 15 arremates e manteve quase 60% de domínio da bola.

LIVERPOOL

Já o Liverpool dominou completamente o Leicester também em amistoso da pré-temporada. Jogando em Singapura, com seu novo uniforme alviverde, o Liverpool contou com o egípcio Salah em dia de garçom e goleou por 4 a 0, com gols de Darwin Núñez, Clark, Diogo Jota e Bem Doak.

O lance mais incrível aconteceu aos 16 da segunda etapa com Szoboszlai, quando o camisa 8 roubou a bola no meio-campo e do grande círculo tentou encobrir o goleiro, que estava fora da área. Mas o goleiro usou literalmente a cabeça para jogar a bola para escanteio. O Liverpool volta a campo na quarta-feira contra o Bayern de Munique em novo amistoso.

