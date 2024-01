Atlético de Madrid bate Sevilla vai à semifinal da Copa do Rei

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/01/2024 - 19:45 Para compartilhar:

O Atlético de Madrid se classificou para a semifinal da Copa do Rei ao derrotar o Sevilla por 1 a 0 nesta quinta-feira (25), no estádio Metropolitano.

O único gol do jogo foi marcado no segundo tempo pelo holandês Memphis Depay (79′).

Antes de a bola rolar, foi respeitado um minuto de silêncio em memória de três torcedores ‘sevillistas’ que morreram em um acidente de carro quando estavam a caminho da partida.

Em um duelo muito equilibrado, o time ‘colchonero’ teve um pouco mais de domínio, mas encontrava dificuldades para encontrar o caminho do gol.

O veterano Sergio Ramos, um dos pilares da defesa do Sevilla, manteve uma contínua batalha com os jogadores de frente do Atlético, especialmente com Álvaro Morata.

Aos 26 minutos, Antoine Griezmann teve a chance de abrir o placar em cobrança de pênalti, mas o atacante francês escorregou na hora da batida e mandou a bola por cima do gol.

No início do segundo tempo, o técnico Diego Simeone decidiu fazer mudanças na equipe e acabou sendo premiado pela iniciativa.

Depay, que havia entrado no lugar de Morata, marcou o gol da vitória ao completar cruzamento pela direita do argentino Ángel Correa, substituto de Griezmann.

Nos minutos finais, o Sevilla se lançou ao ataque no desespero e teve a esperança do empate quando o árbitro marcou pênalti por falta sobre Erik Lamela na área, mas a decisão foi anulada após revisão no VAR, que manteve o 1 a 0 no placar (90’+7).

Para o time da Andaluzia, a eliminação é mais uma grande decepção na temporada. Além da situação delicada no Campeonato Espanhol, à beira da zona de rebaixamento, a equipe foi caiu na fase de grupos da Liga dos Campeões como lanterna de sua chave e ficou de fora também da Liga Europa.

Além do Atlético de Madrid, os outros semifinalistas da Copa do Rei são Athletic Bilbao, Real Sociedad e Mallorca. O sorteio dos confrontos será realizado nesta sexta-feira.

— Resultados das quartas de final da Copa do Rei (em jogo único):

– Terça-feira:

Celta de Vigo – (+) Real Sociedad 1 – 2

– Quarta-feira:

(+) Mallorca – Girona 3 – 2

(+) Athletic Bilbao – Barcelona 4 – 2 (após prorrogação)





– Quinta-feira:

(+) Atlético de Madrid – Sevilla 1 – 0

(+): classificado para as semifinais.

