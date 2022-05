Atlético de Madrid bate Real Madrid e fica perto de confirmar a vaga na próxima Champions League Carrasco marcou de pênalti para garantir a vitória dos Colchoneros





O Atlético de Madrid bateu o Real Madrid por 1 a 0 no Wanda Metropolitano pela 35ª rodada da La Liga. Com a vitória, os Colchoneros ficam bem próximos de confirmar a vaga na próxima Champions League. O gol foi marcado por Carrasco de pênalti.

DOMÍNIO DO ATLÉTICO!

O Atlético de Madrid se entregou e foi superior ao Real Madrid na primeira etapa. A equipe foi bem pelo corredor esquerdo com as jogadas de Carrasco. A posse de bola foi bem equilibrada, contra uma equipe merengue mista e com menos objetividade.

CARRASCO MARCA!

Os Colchoneros precisavam de uma vitória para ficar cada vez mais perto de assegurar a vaga na Champions League e foi atrás do resultado. Aos 40 minutos, Matheus Cunha foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti com o auxílio do VAR. Carrasco converteu a cobrança e botou os Colchoneros na frente.

SEGUNDO TEMPO

O Atlético de Madrid seguiu com vontade de jogar na volta do intervalo. Mas, com as substituições do Real Madrid, a partida deu uma equilibrada e, no fim do jogo, os merengues pressionaram enquanto os colchoneros suportaram a pressão.

SEQUÊNCIA

Campeão antecipado, o Real Madrid cumpre tabela do Campeonato Espanhol e vai pegar o Levante na quinta-feira. Enquanto o Atlético de Madrid, que briga para garantir a vaga na Champions League, enfrenta o Elche na quarta-feira.

