Atlético de Madrid assina com lateral-esquerdo Javi Galán

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/07/2023 - 15:23 Compartilhe

O Atlético de Madrid anunciou nesta segunda-feira a contratação do lateral Javi Galán, que estava no Celta, para as próximas três temporadas.

Galán “é um novo jogador do nosso clube após o acordo alcançado com o Celta de Vigo para a transferência do lateral-esquerdo, que vestirá o uniforme ‘rojiblanco’ até 30 de junho de 2026”, disse o Atlético em um comunicado.

O clube da capital espanhola não especifica o valor da operação, mas, segundo a imprensa local, a transferência teria rondado os 5 milhões de euros (R$ 26 milhões na cotação atual).

A contratação incluiria também a transferência para o Celta de Manu Sánchez, revelado no ‘Atleti’, quando terminar a sua participação na Euro Sub-21 pela seleção espanhola.

Galán, de 28 anos, foi revelado pelo Córdoba, de onde foi para o Huesca, com quem subiu à Primeira Divisão.

Em 2021, ele assinou com o Celta e agora passa a reforçar a lateral esquerda ‘colchonera’, posição em que “se destaca pela grande projeção ofensiva, pelas chegadas à linha de fundo e pelos cruzamentos na área”, diz o Atlético.

gr/iga/aam/cb

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias