Atlético de Madrid acerta a contratação de Rodrigo de Paul, da Udinese Meio-campista argentino de 27 anos acertou com o atual campeão espanhol por 35 milhões de euros

A equipe do Atlético de Madrid acertou a contratação do meio-campista argentino Rodrigo de Paul, da Udinese. O jogador de 27 anos, segundo a imprensa europeia, assinou com o atual campeão espanhol após os espanhóis pagarem 35 milhões de euros aos italianos.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports e do jornal The Guardian, o Atlético de Madrid acertou a contratação de Rodrigo de Paul por 35 milhões de euros (RS 215,7 milhões na cotação atual), e o valor será pago à Udinese.

O jogador argentino, segundo o jornalista italiano, assinará um contrato com o Atlético de Madrid até o mês de junho de 2026, e reforça a equipe campeã espanhola pelo meio de campo.

Outros clubes estavam interessados na contratação de Rodrigo de Paul, como Arsenal e Milan. Segundo Fabrizio Romano, o Arsenal nem sequer entrou em contato com a Udinese para falar sobre uma possível transferência do meio-campista.

