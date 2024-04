Atlético de Madrid acaba com invencibilidade do Villarreal e volta à zona da Liga dos Campeões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/04/2024 - 21:03 Para compartilhar:

O Atlético de Madrid venceu o Villarreal por 2 a 1 nesta segunda-feira e assumiu a quarta posição no Campeonato Espanhol, com 58 pontos, ultrapassando o Athletic Bilbao, que soma 56. Os quatro primeiros colocados ao fim do campeonato conquistam uma vaga para o principal torneio interclubes do mundo da próxima temporada.

O time dirigido pelo técnico Diego Simeone vinha de duas derrotas seguidas e conseguiu se reabilitar com um gol de Saúl no final da partida, após passe de Azpilicueta. A equipe de Madri havia saído na frente aos 9 minutos do primeiro tempo, com o defensor belga Witsel. O empate dos donos da casa aconteceu no início do segundo tempo, com Sorloth.

A vitória deixa o Atlético de Madrid mais tranquilo para enfrentar seus próximos jogos. O Campeonato Espanhol faz uma pausa, já que no próximo final de semana será disputada a final da Copa do Rei, entre Athletic Bilbao e Mallorca. No dia 13 de abril, o time de Madri encara o Girona, terceiro no campeonato e que tem 7 pontos a mais.

Antes disso, o Atlético recebe o Borussia Dortmund, da Alemanha, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no dia 10 de abril. A partida de volta, na Alemanha, acontece no dia 16.

O resultado desta segunda colocou numa série invicta de nove partidas do Villarreal, cuja última derrota havia sido em 13 de janeiro diante do Las Palmas. Nas últimas quatro partidas, o time havia conquistado quatro vitórias. Um novo triunfo colocaria o Villarreal apenas um ponto atrás do Betis, que está em sétimo lugar e com vaga na Liga Conferência.

“São várias equipes lutando por uma vaga”, afirmou Marcelino, técnico do Villarreal. “Seguiremos lutando”, completou. Entre o Betis (42 pontos) e o Villarreal (38) estão Valência (41) e Osasuna (39). Na próxima rodada, no dia 14 de abril, o time enfrenta o Athletic Bilbao.

