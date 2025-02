Atlético de Madri só empate com Celta e deixa de assumir a liderança do Espanhol

O Atlético de Madri só empatou com o Celta, neste sábado, por 1 a 1, em seu campo, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Com isso, o time do técnico Diego Simeone desperdiçou a oportunidade de ultrapassar o Real Madrid e assumir a liderança da competição.

Com o resultado, o Atlético chegou aos 50 pontos, um atrás do Real. O Barcelona, terceiro colocado, com 48 pontos, joga no Camp Nou, segunda-feira, frente ao Rayo Vallecano.

O desempenho do Atlético de Madrid na partida foi prejudicado pela expulsão de Barrios logo aos sete minutos de jogo. Com isso, o Celta assumiu o controle da partida e criou boas oportunidades para marcar, obrigando o goleiro Oblak a fazer defesas importantes.

O Atlético jogou no contra-ataque, mas teve dificuldades para conseguir furar o bom bloqueio do time visitante, que conseguiu abrir o placar aos 23 minutos da etapa final, com um gol de pênalti convertido pelo habilidoso Aspas.

Com muitos problemas ofensivos, o Atlético só conseguiu o empate por causa de uma jogada de muita raça do atacante norueguês Sarloth, que ganhou da zaga do Celta e bateu forte para fazer 1 a 1.