Atlético de Madri bate Valencia e divide vice-liderança do Espanhol com Real e Villarreal

O Atlético de Madri confirmou o favoritismo e derrotou, em seu campo, o Valencia, neste domingo, por 3 a 0, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o time do técnico Diego Simeone chegou aos 11 pontos e divide vice-liderança com Real e Villarreal. O Barcelona, que venceu as cinco partidas disputadas, lidera com 15.

Empurrado por 61.752 torcedores, que lotaram o Civitas Metropolitano, o Atlético deu pouca chance para o lanterna da competição, que soma apenas um ponto. Apesar do domínio, o primeiro gol só saiu aos 39 minutos, com Gallagher, que completou uma boa jogada.

Os dois outros gols saíram na etapa final. Griezmann mostrou oportunismo para desviar uma bola dentro da áera e fez o segundo gol, aos nove minutos. O terceiro, marcado por Álvarez só foi sair nos acréscimos, aos 49 minutos.